Seguridad garantizada: 100 mil policías y militares se desplazan por la Segunda Vuelta Electoral

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“Quiero ser categórico y enfático: el despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro del Interior, José Zapata.

Anunció que el plan de operaciones para la Segunda Vuelta Electoral 2026 contempla el despliegue de 53.373 efectivos en todo el país para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante la jornada democrática.

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El titular del sector Interior informó también que esta labor de resguardo será complementada con más de 44.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que trabajarán de manera conjunta con la PNP, a fin de brindar seguridad a la población y a los más de 10.000 locales de votación instalados a nivel nacional.

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Desde la Institución Educativa Estatal Melitón Carvajal, en Lince, el Mininter aseguró que su sector ejecutará con firmeza el encargo del Gobierno central de salvaguardar el derecho al sufragio, la institucionalidad y la paz social en todo el país este domingo 7 de junio.





“Frente a esta importante decisión ciudadana, el Gobierno tiene una misión irrenunciable: asegurar que cada ciudadano vote con absoluta paz y confianza. La seguridad de la gente es el centro de nuestro trabajo. Para asegurar la tranquilidad de esta jornada se ha diseñado un plan estratégico y articulado que no deja nada al azar”, remarcó.



Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas y la exhortó a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.



“Nos queda hacer un llamado a la ciudadanía para que acudan a sus centros de votación, porque toda la seguridad está garantizada a nivel nacional. La Policía Nacional está en alerta absoluta desde hoy hasta que termine el proceso. Estamos dispuestos y preparados para cualquier contingencia.”, aseguró el jefe máximo de la PNP.



En la presentación del plan de operaciones estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor de la PNP, teniente general Freddy López Mendoza; el inspector general de la PNP, teniente general Augusto Ríos Tiravanti; el jefe del Comando Operaciones Policiales, teniente general Luis Flores Solís; el director nacional de Investigación Criminal, general PNP Manuel Lozada Morales; y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo Vargas.