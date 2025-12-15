Arqueólogos descubren un ‘palacio flotante’ de la última dinastía faraónica en un antiguo puerto egipcio

Un naufragio fue descubierto a cerca a las ruinas del Templo de Isis en Egipto. Foto: Christoph Gerigk/Franck Goddio/Fundación Hilti

Mientras exploraban las aguas del antiguo puerto de Alejandría, un equipo de arqueólogos submarinos encontraron los restos de un naufragio de más de 2.000 años de antigüedad. El hallazgo podría tratarse de una lujosa "barcaza de recreo" utilizado durante la dinastía Ptolemaica, la última de los faraones egipcios.

La embarcación, en excelente estado de conservación, fue localizada cerca de las ruinas sumergidas del templo de Isis, en la isla de Antirhodos, que hoy permanece bajo el mar Mediterráneo. Según los expertos, el naufragio habría sido un símbolo de poder, lujo y posiblemente parte de ceremonias religiosas durante el Egipto grecorromano.

El tablón está cubierto de grafitis ilegibles en letras griegas que datan de la primera mitad del siglo I. Foto: Christoph Gerigk/Franck Goddio/Hilti Foundation

Un hallazgo en el corazón de la antigua Alejandría

El barco fue encontrado en el área conocida como Portus Magnus, el antiguo Gran Puerto de Alejandría que fue la capital de Egipto en la era ptolemaica hace 304 a.C.– 30 a.C. Su descubrimiento tuvo lugar durante una expedición liderada por el arqueólogo francés Franck Goddio y su equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina.

Los investigadores han creado un modelo 3D del naufragio a partir de fotografías digitales precisas. Foto: Christoph Gerigk/Franck Goddio/Fundación Hilt

La nave medía originalmente cerca de 35 metros de largo por 7 metros de ancho, aunque actualmente solo permanecen 28 metros de su estructura. Construida con madera resistente y técnicas avanzadas para su época, la embarcación destaca por su tamaño y por elementos que indican su uso no convencional. Se trataría de un thalamegos, término griego que significa "portador de cabina", utilizado para describir embarcaciones de lujo similares a 'palacios flotantes'.

Según el comunicado de Goddio, el barco habría contado con una cabina central decorada suntuosamente y propulsión mediante remos, una característica común en las embarcaciones aristocráticas del periodo helenístico.

¿Una barca de lujo o una embarcación ceremonial?

Aunque aún no hay una conclusión final sobre el uso original del barco, los investigadores barajan dos hipótesis principales: una embarcación de recreo para la élite ptolemaica o un navío ritual relacionado con el culto a la diosa Isis, cuyo templo fue destruido por un terremoto alrededor del año 50 d. C.

“La nave pudo haber estado involucrada en el ritual navigatio iside”, explicó Goddio. Este evento era una procesión naval en honor a Isis, donde una embarcación simbólica llamada Navigium representaba la barca solar de los dioses egipcios. La ubicación exacta del hallazgo refuerza esta teoría, ya que la isla de Antirhodos formaba parte de la ruta sagrada entre el puerto y el santuario de Osiris en Canopo.

En palabras del geógrafo griego Estrabón, las élites del periodo se desplazaban en “barcos-cabina” para celebrar banquetes entre las flores de loto y a la sombra de los nenúfares, lo cual encaja con la función de placer atribuida a esta nave.

Un viaje a la vida lujosa y espiritual del Egipto romano

El naufragio encontrado nos permite conocer las costumbres sociales y espirituales del Egipto bajo dominio romano. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a. C., la región pasó a estar bajo control directo del Imperio romano, marcando el fin de la dinastía Ptolemaica.

Las grandes embarcaciones como esta eran símbolos de estatus, utilizadas para recorrer los canales y lagunas de Alejandría. Además, su conexión con ceremonias religiosas revela cómo el lujo y la fe se entrelazaban en la vida cotidiana de las clases altas.

Aunque aún se investigan detalles clave del naufragio, los arqueólogos aseguran que este descubrimiento “promete ser una fascinante inmersión en la vida, religión y placer en las aguas del Egipto romano”, como expresó Goddio. La investigación se encuentra en fases iniciales, pero ya ofrece pistas valiosas sobre la sofisticación náutica y el sincretismo religioso de la época.