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Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

El barco, cuya identidad aún se desconoce, fue hundido alrededor de 1640 para servir de base a un puente que conectara con una isla.

Los restos de un buque de guerra del siglo XVII hundido en el mar Báltico fueron encontrados en Suecia. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP
Los restos de un buque de guerra del siglo XVII hundido en el mar Báltico fueron encontrados en Suecia. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

El descenso histórico del nivel del mar Báltico ha dejado al descubierto un naufragio de más de 400 años frente a Estocolmo, Suecia. El fenómeno, poco habitual en el norte europeo, logró sacar a la luz un fragmento del pasado y ofrece una imagen valiosa para la arqueología.

Desde inicios de febrero, partes del casco de madera del barco emergen sobre la superficie cerca de la isla de Kastellholmen. Se trata de una estructura bien conservada que permite observar con claridad la columna vertebral de la embarcación, algo que no ocurría con tal detalle desde hace más de una década.

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Oculto bajo las profundidades

El hundimiento no habría sido un accidente marítimo. Los expertos creen que el barco fue sumergido por la marina sueca alrededor de 1640. Según explicó el arqueólogo Jim Hansson, del Museo de Naufragios Vrak, habrían reutilizado la nave como base para la construcción de un puente hacia la isla.

El naufragio de la Armada sueca del siglo XVII fue visible en la superficiedebido a los niveles bajos del Mar Báltico. Foto: AFP

El naufragio de la Armada sueca del siglo XVII fue visible en la superficie debido a los niveles bajos del Mar Báltico. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Los investigadores aún no han identificado con exactitud la embarcación, ya que forma parte de un conjunto de al menos cinco naufragios alineados en la misma zona. Todos ellos datan de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, y habrían sido utilizados como cimientos, aprovechando la resistencia del roble.

Esta es una solución: en lugar de usar madera nueva, se puede usar el propio casco, que es de roble, para construir el puente, dijo Hansson.

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Un fenómeno climático detrás

La reaparición de los restos navales se explica por un descenso excepcional del nivel del mar, el más bajo registrado en aproximadamente un siglo. Esto se debe a un prolongado periodo de alta presión atmosférica en la región nórdica, que ha empujado las aguas hacia el mar del Norte y el océano Atlántico.

El descenso del nivel del mar es un fenómeno que ya se documentó en 2013 y en la década de 1940. Foto: Stockholm Museum

El descenso del nivel del mar es un fenómeno que ya se documentó en 2013 y en la década de 1940. Foto: Stockholm Museum

A diferencia de otros mares, el mar Báltico presenta mareas muy débiles. Por ello, son las condiciones meteorológicas extremas las que pueden provocar caídas drásticas del nivel del agua, dejando al descubierto estructuras que normalmente permanecen ocultas.

Aunque partes del barco ya fueron visibles en 2013, nunca antes se habían observado con tanta claridad. Registros históricos indican que exposiciones similares no ocurrían desde la década de 1940.

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Un laboratorio natural para la arqueología

El hallazgo se enmarca en el proyecto de investigación conocido como “La Flota Perdida”, que busca identificar y datar los numerosos navíos de guerra suecos hundidos en el mar Báltico.

Las condiciones únicas de este mar, que carece de organismos que degradan la madera, permiten que los restos se conserven durante siglos. Esto ha convertido a la región en un verdadero archivo submarino de la historia naval europea.

Aquí en el Báltico no tenemos gusanos marinos que se coman la madera, así que, como pueden ver, dura 400 años, dijo Hansson de pie frente a los restos del naufragio.

En los últimos años, los investigadores han descubierto desde cofres de armas y armaduras hasta cargamentos intactos de vino y champán. Incluso se logró identificar una embarcación vinculada al legendario buque de guerra Vasa, uno de los naufragios más célebres del mundo.

Ahora, con este nuevo episodio, el mar vuelve a revelar fragmentos de su pasado, recordando que aún quedan muchas historias por emerger desde sus profundidades.

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