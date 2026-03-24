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Ciencia

La NASA anuncia un ambicioso plan de US$20.000 millones para construir una base en la Luna y acelerar su regreso en 2028

“El objetivo es quedarnos allí”, dijo el jefe de la NASA después de confirmar la suspensión de la creación de la estación Gateway.

El programa lunar de la NASA se concibe como una plataforma estratégica que busca la exploración del sistema solar.
El programa lunar de la NASA se concibe como una plataforma estratégica que busca la exploración del sistema solar. | Ilustración con IA/ChatGPT/NASA

La NASA presentó una reconfiguración estratégica de su proyecto lunar que contempla una inversión de US$20.000 millones para establecer una base permanente en la superficie de la Luna y concretar el regreso de astronautas en 2028. El anuncio, realizado por su administrador Jared Isaacman, marca un giro hacia operaciones sostenidas en el satélite natural, en el marco del programa Artemis. De esa manera, la construcción de la estación Gateway quedará suspendida.

El plan incluye aumentar la frecuencia de misiones tripuladas, con alunizajes periódicos a partir de 2029, y acelerar el despliegue de tecnología para consolidar una mayor presencia antes de 2030. El jefe de la agencia aeroespacial enfatizó el cambio de enfoque al señalar que “el objetivo es quedarnos allí”, reflejando una transición desde misiones puntuales hacia colonización progresiva.

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Las etapas de la propuesta para vivir en la Luna

La idea de la NASA consiste en tres pasos: la exploración robótica, el desarrollo de infraestructura y el asentamiento humano permanente. Isaacman sostuvo que el enfoque busca crear “un camino evolutivo” hacia un asentamiento estable, apoyado por socios internacionales y empresas privadas.

FaseObjetivo principalCaracterísticas claveResultado esperado
1. ExperimentalProbar tecnologíasMisiones robóticas, sistemas de energía, movilidad y comunicacionesValidación de capacidades básicas
2. Infraestructura inicialConstruir entorno habitable parcialHábitats semipermanentes, logística regular, misiones tripuladas frecuentesPresencia humana intermitente
3. Base permanenteEstablecer coloniaEnvío de grandes cargas, módulos habitacionales completosPresencia continua en la Luna

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¿Por qué el proyecto va más allá de la Luna?

El programa lunar se concibe como una plataforma estratégica que busca la exploración del sistema solar. La NASA busca utilizar su superficie como laboratorio científico y punto de ensayo para tecnologías que permitan misiones tripuladas a Marte, incluyendo sistemas de energía avanzada y transporte de gran capacidad.

Asimismo, el impulso responde a una competencia geopolítica creciente, especialmente con China, en una nueva carrera espacial. Isaacman advirtió que existe el riesgo de perder liderazgo si no se acelera el desarrollo, en un contexto donde el éxito “se medirá en meses”.

La recreación de una base lunar de la NASA. Foto: NASA/mejorada con IA

La recreación de una base lunar de la NASA. Foto: NASA/mejorada con IA

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El adiós (por ahora) a Gateway

Como parte del rediseño, la NASA decidió pausar la creación de una estación espacial que iba a orbitar la Luna y servir como punto de tránsito y laboratorio. Esta infraestructura, desarrollada con socios internacionales, queda relegada para priorizar una construcción directa en la superficie.

La agencia justificó la decisión en la necesidad de optimizar recursos y acelerar resultados. El presupuesto inicialmente destinado a Gateway será redirigido al desarrollo de la base lunar, aunque parte del hardware existente podría reutilizarse.

Ese viraje también responde a críticas previas que consideraban el proyecto orbital como un gasto innecesario frente a objetivos más inmediatos.

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