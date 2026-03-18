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Ciencia

A 1.300 años luz de distancia: la impresionante imagen de un ‘monstruo cósmico devorando' una galaxia

Esta estructura espacial, a pesar de ser identificada en 1976, aún capta el interés de los científicos por su peculiar forma.

El glóbulo cometario CG 4 conocido como la "mano de dios". Foto: NASA/William Vrbasso/Stellar Australis
El glóbulo cometario CG 4 conocido como la "mano de dios". Foto: NASA/William Vrbasso/Stellar Australis

A 1.300 años luz de la Tierra, en la constelación de Puppis, dentro de la Vía Láctea, se encuentra la nebulosa apodada 'la mano de Dios', captada en una imagen por los astrónomos del Observatorio Interamericano Cerro Tololo mediante la Cámara de Energía Oscura (DECam), instalada en el telescopio Víctor M. Blanco, en Chile.

Este coloso cósmico fue observado por primera vez en 1976 con el Telescopio Schmidt del Reino Unido, operado por el Observatorio Astronómico Australiano. En 2024, nuevas imágenes revelaron con mayor detalle un brillo rojizo de hidrógeno ionizado. Se aprecia el glóbulo cometario, cuya forma recuerda a una cabeza a punto de devorar la galaxia ESO 257-19, que en realidad se ubica a más de 100 millones de años luz de distancia.

CG 4, es uno de los muchos glóbulos cometarios que hay en la Vía Láctea. Foto: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

CG 4, es uno de los muchos glóbulos cometarios que hay en la Vía Láctea. Foto: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

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Características de la estructura espacial

La 'mano de Dios' es denominada oficialmente CG 4 y, según el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica-Infrarroja, NOIRLab, pertenece a una subclase de nubes de gas y polvo en el espacio, con una estructura similar a la de un cometa.

Cuando las nubes aisladas, rodeadas de material ionizado caliente, exhiben un desprendimiento de sustancia, dan como resultado una especie de cola extendida, dando origen a los glóbulos cometarios.

La galaxia ESO 257-19 está a 100 millones de años luz más allá de CG 4 y sólo parece estar cerca. Foto: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

La galaxia ESO 257-19 está a 100 millones de años luz más allá de CG 4 y sólo parece estar cerca. Foto: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

A partir de la fotografía, el NOIRLab ha podido constatar sus detalles: una cabeza polvorienta de 1,5 años luz y una cola larga que mide alrededor de 8 años luz. Las magnitudes son consideradas pequeñas en comparación con otras de su tipo.

En la imagen de DECam se percibe un tenue brillo rojo de hidrógeno ionizado desde la parte superior de CG4 y alrededor de sus bordes exteriores. Se indica que ello se debe al efecto de la radiación de estrellas masivas y calientes cercanas al hidrógeno presente en la nube.

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¿Cómo se originan estos colosos cósmicos?

Los astrónomos plantean dos teorías sobre su formación. La primera propone que inicialmente eran esféricas, que fueron alteradas por la explosión de una supernova cercana, posiblemente la misma que creó la Nebulosa de Gum, que es donde se ubica 'la mano de Dios'. El estallido habría generado ondas de choque que distorsionaron las originales, lo que le da una similitud de cabeza densa y una cola alargada.

La segunda sugiere que los glóbulos cometarios se originan debido a la influencia combinada de vientos estelares y la presión de radiación de estrellas masivas cercanas. En el caso de CG 4 y otros de su tipo dentro de Gum, sus colas apuntan en dirección opuesta al remanente de supernova Vela y al pulsar Vela. Estos poderosos vientos y la intensa radiación podrían estar esculpiendo las colas, empujando el material hacia afuera y creando la apariencia característica.

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