Una rara ‘bola de fuego’ cruzó el cielo de Estados Unidos a 64.000 km/h y provocó un estallido sónico

Las bolas de fuego se producen cuando las rocas espaciales que caen se sobrecalientan debido a la alta fricción con el aire. Foto: Captura

Las bolas de fuego se producen cuando las rocas espaciales que caen se sobrecalientan debido a la alta fricción con el aire. Foto: Captura

Una inusual bola de fuego iluminó el cielo diurno de Estados Unidos el martes y sorprendió a cientos de personas que observaron cómo un objeto brillante atravesaba el firmamento a gran velocidad. El fenómeno es poco común de ser visible por ocurrir a plena luz del día, cerca de las 8.57 a. m., y estuvo acompañado de un fuerte estruendo que se escuchó en varios estados.

El evento sucedió cuando una roca ingresó a la atmósfera terrestre y se desintegró en el aire. El espectáculo también fue captado desde el espacio, lo que ha permitido a los científicos reconstruir con mayor precisión lo sucedido.

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Una roca brillante

De acuerdo con un informe de la NASA, el objeto tenía unos 1,8 metros de diámetro y un peso aproximado de 7 toneladas. Ingresó a la Tierra a una velocidad cercana a los 64.000 km/h. El meteorito comenzó a arder sobre el lago Erie, en el norte del estado de Ohio, y terminó desintegrándose a unos 48 kilómetros de altura, cerca de la localidad de Valley City, en las cercanías de Akron.

Muchas personas reportaron un fuerte "estruendo" y una bola de fuego en el cielo. Foto: James Eaker

La explosión generó un destello intenso que se mantuvo visible durante varios segundos en un cielo completamente despejado. Más de 200 personas reportaron el fenómeno a la American Meteor Society, desde distintos estados e incluso desde partes de Canadá. Testigos y cámaras de seguridad registraron tanto el paso de la brillante estela.

Un sonido potente

El impacto no solo fue visual. Varias personas en la trayectoria del meteoro afirmaron haber escuchado un fuerte estruendo proveniente del cielo. Posteriormente, especialistas confirmaron que se trató de un estallido sónico generado por la desintegración del objeto.

Fotografía tomada en Pensilvania, muestra la estela de humo que dejó la "bola de fuego". Foto: megan b / AMS

Según los cálculos, la explosión liberó una energía equivalente a unas 250 toneladas de TNT, lo que generó ondas de presión capaces de hacer vibrar ventanas e incluso sacudir algunas viviendas.

El fenómeno también fue captado por el satélite meteorológico GOES-19 de la National Oceanic and Atmospheric Administration, que orbita la Tierra a gran altitud. Este registro desde el espacio permitió confirmar la magnitud del evento.

Las llamadas bolas de fuego se producen cuando fragmentos de roca espacial ingresan a gran velocidad en la atmósfera y se calientan debido a la fricción con el aire. Esto provoca que brillen con intensidad antes de destruirse.

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¿Cayeron restos en el planeta?

Aunque la mayoría de estos objetos se desintegra por completo antes de llegar al suelo, en este caso los expertos creen que algunos pedazos podrían haber sobrevivido.

El observador de meteoros Robert Lunsford explicó que cuando un meteorito es lo suficientemente grande, puede descender hasta capas más densas de la atmósfera, lo que permite que se generen ondas sonoras perceptibles desde tierra. “Es una buena señal de que se produjeron fragmentos que pudieron caer al suelo”, indicó.

Simulaciones realizadas por la American Meteor Society sugieren que, de existir restos, estos habrían caído en zonas cercanas a Akron. Sin embargo, encontrarlos no es una tarea sencilla, ya que suelen dispersarse en áreas amplias y muchas veces en lugares poco habitados.

Este tipo de eventos es más frecuente de lo que parece, aunque rara vez ocurre a plena luz del día. En condiciones normales, las bolas de fuego se observan de noche, cuando el contraste con la oscuridad permite apreciarlas mejor. Aun así, en casos excepcionales como este, su brillo puede ser tan intenso que incluso compite con la luz del sol.