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Ciencia

Científicos escoceses revelan un método para crear un medicamento contra el Parkinson a partir de botellas de plástico usadas

Este avance resalta la transformación de residuos contaminantes en soluciones médicas mediante procesos biológicos avanzados.

Científicos logran el primer éxito global: transforman residuos plásticos en un fármaco para trastornos neurológicos.
Científicos logran el primer éxito global: transforman residuos plásticos en un fármaco para trastornos neurológicos. | Ilustración con IA/ChatGPT/Difusión

Científicos de la Universidad de Edimburgo crearon un sistema pionero para convertir desechos plásticos en un medicamento esencial contra el Parkinson. El estudio, difundido en la revista Nature Sustainability, evidencia que procesos biológicos modificados logran transformar restos de envases en un compuesto fundamental para terapias neurológicas.

Este progreso tecnológico destaca por su impacto positivo en la sostenibilidad global y la medicina moderna. Según el profesor Stephen Wallace, director de la investigación, “esto parece ser solo el comienzo”. La declaración enfatiza que el descubrimiento permite el aprovechamiento del carbono presente en los polímeros, un recurso antes ignorado, para generar soluciones sanitarias de alto valor en lugar de simples residuos ambientales.

El profesor Stephen Wallace fue el encargado de recolectar bacterias modificadas para su análisis. Foto: Edinburgh Innovations

El profesor Stephen Wallace fue el encargado de recolectar bacterias modificadas para su análisis. Foto: Edinburgh Innovations

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¿Cómo fue el proceso?

El avance tecnológico emplea tereftalato de polietileno (PET), un plástico habitual en envases de alimentos y bebidas, como recurso principal. Los investigadores dividen este polímero en sus eslabones químicos esenciales, entre los cuales destaca el ácido tereftálico, que funciona como la materia prima fundamental para el desarrollo de la etapa posterior.

En la fase siguiente, bacterias Escherichia coli con edición genética procesan dichos elementos para crear L-DOPA a través de diversas reacciones bioquímicas. De acuerdo con los expertos, el objetivo central radica en “integrar múltiples etapas químicas dentro de un sistema biológico capaz de producir moléculas complejas a partir de residuos”, un hito de la biotecnología moderna.

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¿Cuáles fueron los hallazgos?

El equipo científico responsable asegura que esta investigación representa el primer éxito global en la transformación de residuos plásticos hacia un fármaco específico para trastornos neurológicos. Este avance posiciona a la economía circular como una solución viable ante la crisis de contaminación actual.

Los expertos aislaron el compuesto bajo condiciones experimentales estrictas y validaron la escalabilidad del método técnico. El estudio confirma que ciertos microorganismos poseen la capacidad de operar como auténticas microfábricas de alta precisión. De este modo, la ciencia logra convertir materias primas no convencionales en suministros farmacéuticos de gran pureza y utilidad clínica.

Wallace subrayó el potencial de este descubrimiento al afirmar que el material sintético “representa una vasta fuente de carbono sin explotar”. Según el investigador, este recurso debe ser reutilizado para la creación de elementos con elevado valor comercial.

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