ONPE recuerda que Renovación Popular no asistió a sesiones sobre conteo de votos y reafirma transparencia del proceso

ONPE realizó jornadas informativas sobre el conteo de votos donde los partidos políticos fueron invitados. Foto: ONPE

ONPE realizó jornadas informativas sobre el conteo de votos donde los partidos políticos fueron invitados. Foto: ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que distintas organizaciones políticas participaron en sesiones informativas sobre el conteo de votos antes de las Elecciones Generales 2026. En la relación difundida por el organismo no figura Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga que mantiene una narrativa de un presunto fraude electoral.

En su comunicado, la entidad precisó que convocó a 36 partidos a una sesión técnica el pasado 25 de marzo en su sede central. En esa jornada, especialistas explicaron el funcionamiento de los sistemas informáticos empleados en el conteo de votos, como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y la plataforma de presentación de resultados.

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La entidad detalló que agrupaciones como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Avanza País y Alianza para el Progreso, entre otras, asistieron a dicho evento. También mencionó la presencia de organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. En esa relación no aparece Renovación Popular.

Un día después, el 26 de marzo, la ONPE expuso estos sistemas a medios de comunicación. La presentación incluyó detalles sobre seguridad, transmisión de datos y verificación de actas. El organismo sostuvo que estas acciones buscan reforzar la transparencia del proceso electoral.

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Auditoría, simulacro y acceso a resultados: los argumentos de la ONPE

La ONPE señaló que los sistemas usados en el conteo de votos pasaron por una auditoría externa a cargo de M&T International. Este proceso se desarrolló durante 168 días desde noviembre de 2025 y evaluó el comportamiento funcional, así como posibles riesgos y vulnerabilidades.

Según el organismo, la auditoría se basó en estándares internacionales como la norma ISO/IEC 27007, el marco de ciberseguridad del NIST y metodologías de OWASP. Los resultados indicaron que las plataformas eran estables y aptas para su uso en las elecciones generales.

El 5 de abril, la ONPE realizó un simulacro oficial del sistema de cómputo electoral con participación de personeros técnicos de diversas agrupaciones. En esa actividad se verificó la transmisión segura de datos y el procesamiento de resultados en condiciones similares a una jornada electoral.

Después del 12 de abril, el organismo habilitó una sala para personeros y observadores nacionales e internacionales. Desde ese espacio, los participantes pudieron seguir el avance del conteo de votos. La ONPE recordó que publica actas e imágenes desde 2001, como parte de su política de transparencia y control ciudadano.