El diseño del camino en China asemeja una cinta blanca que rodea las laderas rocosas con pendientes desafiantes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El diseño del camino en China asemeja una cinta blanca que rodea las laderas rocosas con pendientes desafiantes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La provincia de Hunan, ubicada en el centro de China, alberga una obra maestra de la ingeniería civil que asombra a especialistas globales. Esta vía de montaña, denominada “la Avenida hacia el Cielo”, recorre 99 curvas sumamente cerradas en una extensión de 11 kilómetros. El trayecto inicia a 200 metros de altura y escala de forma abrupta hasta alcanzar los 1.300 metros sobre el nivel del mar en la emblemática Monte Tianmen.

El diseño del camino asemeja una cinta blanca que rodea las laderas rocosas con pendientes desafiantes. Diversos medios internacionales y plataformas digitales califican este acceso como “una de las carreteras más extremas y dramáticas del mundo” por su trazado sinuoso. La infraestructura destaca por una estética visual impactante y giros constantes que ponen a prueba la pericia de cualquier conductor en el gigante asiático.

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¿Cómo la carretera de 99 vueltas en China desafía los límites de la ingeniería?

La carretera de Tianmen Mountain, reconocida mundialmente como la 'Heaven-Linking Avenue', destaca por su trazado extremo de 10,77 km. Esta ruta integra exactamente 99 curvas cerradas que bordean precipicios imponentes, lo cual genera una experiencia visual impactante para cualquier visitante. El diseño vial prioriza giros en forma de Z, donde ciertos tramos alcanzan rotaciones de casi 180 grados, lo que exige una pericia técnica absoluta al volante.

La Carretera de Tianmen Mountain es reconocida mundialmente como la “Heaven-Linking Avenue”. Foto: CDN

La ejecución de este trayecto monumental requirió una inversión que superó los 100 millones de yuanes y un periodo de trabajo constante entre 1998 y 2005. Durante siete años, los ingenieros enfrentaron terrenos abruptos mediante excavaciones complejas y el levantamiento de muros de contención robustos en condiciones geográficas hostiles. Esta infraestructura no solo representa un logro arquitectónico, sino también un desafío superado frente a la naturaleza agreste de la montaña.

Debido a la peligrosidad del camino, el tránsito queda restringido a autobuses turísticos gestionados por conductores con entrenamiento especializado. El reglamento de seguridad vigente garantiza que cada maniobra bajo estas normas mantenga la integridad de los pasajeros. Actualmente, la vía permanece como un símbolo de precisión, pues, como indica su descripción oficial, cada giro conforma un escenario que desafía la percepción del peatón al borde del abismo.

¿Qué secretos esconde la ruta de las 99 curvas y cuál es su importancia real?

El origen de este trayecto trasciende la mera logística para abrazar una dimensión turística y simbólica profunda. Su diseño, compuesto por 99 giros, evoca conceptos de la tradición china, donde dicha cifra representa la eternidad y la ascensión espiritual.

El origen de este trayecto de 99 curvas en China trasciende la mera logística para abrazar una dimensión turística y simbólica profunda. Foto: CDN

Esa infraestructura resulta fundamental para enlazar la base del parque nacional con puntos estratégicos de la montaña. Destaca entre ellos la Puerta del Cielo, una caverna natural cuyo arco alcanza los 131,5 metros.

A partir de su inauguración, el camino consolidó su posición como un pilar del crecimiento regional. La obra atrae a viajeros de diversos países, fomenta la creación de empleo y potencia los servicios de aventura. Actualmente, el proyecto actúa como un imán económico que revitaliza el entorno mediante el contacto directo con la naturaleza.

¿Qué hace que el Monte Tianmen sea un destino inolvidable en China?

El teleférico de la montaña, desarrollado por la firma gala Poma, destaca entre las infraestructuras de transporte por ser "uno de los más largos del mundo". Esta obra de ingeniería cubre una distancia superior a 7 km y salva un desnivel de 1.200 m, lo cual permite a los viajeros contemplar el paisaje desde las alturas sin transitar la vía convencional.

La cumbre alberga caminos anclados a farallones con superficies transparentes donde la adrenalina se mezcla con la vista del vacío. Los turistas también disponen de la "Escalera al Cielo", una estructura compuesta por 999 escalones que conduce hacia la cueva natural y potencia el misticismo del entorno.