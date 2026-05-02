Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

David Schmidt, consejero económico de la Embajada de Alemania en el Perú, afirman que ven oportunidades en minería, infraestructura y transición energética

David Schmidt, consejero económico de la Embajada de Alemania en el Perú, afirman que ven oportunidades en minería, infraestructura y transición energética

Alemania, principal proveedor europeo del país y también inversor, reafirma su apuesta por el Perú en un momento de alta incertidumbre política. A 20 años de la Canasta Tecnológica Alemana, la presencia empresarial no solo se ha consolidado, con cerca de 300 firmas y unas 90 subsidiarias activas, sino que ven nuevas oportunidades de expansión apalancada en la minería y la transición energética.

En esta entrevista, participan el consejero económico de la embajada de Alemania David Schmidt y el director gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, Federico Thielemann.

TE RECOMENDAMOS CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

— ¿Cuánto ha crecido la presencia de empresas alemanas en el Perú?

David Schmidt: Hoy somos la cámara bilateral europea más grande en el país, con cerca de 300 empresas, muchas de capital mixto. El Perú está en una situación política compleja, pero la voluntad y el compromiso de nuestras empresas no han disminuido. Nos mantenemos fuertes, sobre todo en ámbitos como la minería, donde se posiciona la Canasta Tecnológica. En pocas palabras, vamos bien y vamos a quedarnos acá. No vemos ninguna tendencia de empresas alemanas de irse. Al contrario, el Perú sigue siendo un destino atractivo para la actividad de nuestros proveedores.

— ¿Qué rol tienen en minería?

Federico Thielemann: Alemania no es un inversionista directo en concesiones mineras, ni en Perú ni en otros países. Nuestro valor está en la tecnología. Tenemos décadas de experiencia que hoy se traducen en soluciones innovadoras y sostenibles para toda la cadena minera. En el Perú hay unas 90 subsidiarias alemanas identificadas y una oferta tecnológica que cubre desde plantas completas hasta componentes específicos.

— ¿Qué tan crítico es el Perú en la transición energética alemana?

David Schmidt: Alemania ya importa cerca del 10% de su cobre desde el Perú. La transición energética —energías renovables, electromovilidad— requiere grandes cantidades de cobre. Por ejemplo, un solo molino eólico utiliza toneladas de este metal.

Alemania es un líder en toda esa transición energética. Ya pusimos una infraestructura bastante grande para carros eléctricos. Perú va a tener un rol clave, porque necesitamos materiales minerales críticos y sobre todo el cobre.

— Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035, ¿el Perú está en condiciones de aprovechar esa oportunidad frente a Chile ¿Qué le falta?

Federico Thielemann: Perú podría tener un rol más protagónico en Europa, pero eso depende de que aumente su producción y, sobre todo, la exploración minera. Hay recursos que sospechamos que existen, pero aún no están confirmados; por eso es necesario invertir en exploración parapoder dar ese salto.

— ¿Qué condiciones debería fortalecer el Perú para atraer más inversión?

David Schmidt: El Perú ya es un país bastante amigable para la inversión extranjera. No vemos un gran obstáculo. Sin embargo, para proyectos grandes, especialmente aquellos vinculados al Estado, es necesario contar con mayor estabilidad política y un gobierno fiable como interlocutor.

— ¿Y en seguridad jurídica?

David Schmidt: Es algo que vamos observando que se podría mejorar. No es un tema donde tengamos grandes quejas, pero sí hay espacio para mejorar.

Por ejemplo, existe una cartera importante de proyectos mineros que aún no obtiene autorizaciones. Si se destraban, el Perú podría dar un salto cuántico como proveedor número uno de cobre.

Además, hay gran potencial en minerales críticos como las tierras raras (elementos para tecnologías como baterías, imanes y energías renovables), pero falta inversión en exploración. Se estima que menos del 2% del territorio ha sido explorado en este ámbito.

Federico Thielemann, Director Gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) afirma que "no somos inversionistas de corto plazo; cuando una empresa alemana entra a un mercado, lo hace para quedarse y desarrollar relaciones de largo aliento".

— ¿Qué tipo de tecnología alemana está entrando en el sector minero?

Federico Thielemann: Hay de todo. Desde mejoras en eficiencia hídrica y uso del agua, hasta el concepto de minería 5.0, donde ya no solo hay conectividad entre equipos, sino integración con inteligencia artificial y big data. También trabajamos en el tratamiento de pasivos ambientales. En general, tenemos tecnología para toda la cadena minera.

David Schmidt: La Canasta Tecnológica Alemana reúne 25 empresas que se complementan entre sí. Funciona como un “one-stop-shop”: una empresa minera puede encontrar una oferta completa, desde una planta completa hasta una válvula especial.

PUEDES VER: Consejo Fiscal advierte que el Perú podría perder el grado de inversión en 2031 por leyes de gasto y exoneraciones tributarias a empresas

Fraport invirtió US$1.600 en la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

— Hay una brecha de US$85.000 millones en infraestructura. ¿Qué condiciones está viendo Alemania para entrar?

David Schmidt: Para la OCDE, la tarea principal es mejorar la infraestructura. Eso viene con la oportunidad para Alemania de levantar la mano en esas licitaciones, como transporte y energía.

Federico Thielemann: Ya hay ejemplos concretos: el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, una inversión directa alemana, la más grande de la última década, con US$1.600 millones, 100% financiado por Frapport, que es el operador del aeropuerto de Frankfurt.

Tenemos también empresas de energía que están proveyendo a varios de los proyectos de transición energética en el país.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue impulsado con una inversión mayoritaria alemana de más de US$1.600 millones a cargo de la empresa Fraport.

— ¿Y en las líneas 3 y 4 del Metro de Lima?

David Schmidt: Sí hubo interés, por ejemplo, de la empresa estatal ferroviaria alemana, que en su momento evaluó participar. Sin embargo, se retiró del proyecto debido a la lentitud de los procesos. Eso no significa que se haya perdido el interés en proyectos de transporte. Empresas alemanas siguen evaluando oportunidades, no solo en trenes, sino también en aeropuertos regionales y telecomunicaciones.

Por ejemplo, en la Línea 2 del Metro de Lima, las tuneladoras utilizadas para la excavación, como ‘Micaela’ y ‘Delia’ de la línea 2 son de la empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en maquinaria de perforación subterránea.

— ¿Cómo se caracteriza la inversión alemana frente a otros países como China ?

Federico Thielemann: Sin dar nombres, la inversión alemana es de largo plazo. Las empresas no se retiran ante la primera crisis. Además, hay un enfoque fuerte en el business-to-business "de empresa a empresa" , con muchas empresas trabajando directamente con otras empresas en el Perú.

David Schmidt: A diferencia de otros países —sin necesidad de hacer comparaciones—, no nos enfocamos en pocos grandes proyectos, sino que tenemos un portafolio amplio y diversificado de casi 100 empresas alemanas en el Perú, que hacen negocios con múltiples contrapartes locales. Esa diversidad nos da mayor flexibilidad y presencia sostenida en distintos sectores de la economía peruana.

— ¿Se esperan más inversiones en los próximos años?

Federico Thielemann: Sí, hay algunos proyectos. Hay expectativa de quién podría ser el nuevo gobierno a ver cómo se desarrolla esto. El interés está y podría crecer. La macroeconomía es realemente sólida, pero necesitamos un poco más de estabilidad en materia política. Eso permitiría al Perú competir mejor frente a otros mercados donde Alemania ponga sus inversiones.

Destaque

“El Perú va a tener un rol clave en la transición energética. Necesitamos minerales críticos, sobre todo cobre, y ya importamos cerca del 10%”

“El Perú es un país amigable para la inversión extranjera, pero para proyectos grandes se necesita mayor estabilidad política”.

“El nuevo aeropuerto Jorge Chávez es un ejemplo: es la mayor inversión alemana de la última década en el Perú, con US$1.600 millones”

Datos:

Alemania es el principal proveedor europeo del Perú

En 2024, Alemania se consolidó como uno de los principales socios comerciales europeos del Perú, con un intercambio bilateral de alto valor agregado. Las exportaciones peruanas hacia el mercado alemán alcanzaron US$933 millones, mientras que las importaciones desde Alemania sumaron US$1.207 millones, posicionándolo como el principal proveedor europeo del país.

Predominio de bienes tecnológicos e industriales

El comercio con Alemania se caracteriza por un alto contenido tecnológico. Las importaciones peruanas desde ese país están dominadas por maquinaria, equipos industriales, insumos metalmecánicos y productos tecnológicos, lo que muestra su rol como proveedor para sectores productivos como minería, construcción y manufactura. Esto diferencia a Alemania de otros socios europeos, ya que su aporte no solo es volumen comercial, sino transferencia indirecta de tecnología y productividad hacia la economía peruana.

Impacto en empleo

Las empresas alemanas, en conjunto con otras grandes economías europeas, contribuyen al mercado laboral peruano. En total, compañías de Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos generan más de 113.000 empleos directos en el Perú

Empresas alemanas que destacan en la industria peruana

Las empresas de Alemania destacan dentro del sector industrial peruano por su alto nivel de integración productiva y aporte tecnológico. Entre ellas, Bayer sobresale con una planta en el país dedicada a la producción de semillas de hortalizas como tomate, melón, sandía y pepino que aporta entre el 15% y 18% de su producción global, con alrededor de 300 trabajadores fijos y hasta 650 temporales, alcanzando una producción de 20.000 kg de semillas y exportaciones por US$16,4 millones.

Por su parte, Faber-Castell opera uno de sus centros industriales más importantes de la región en Lima, con más de 900 trabajadores en una planta de 31,000 m², desde donde fabrica bolígrafos y marcadores bajo estándares internacionales y exporta aproximadamente US$13 millones anuales, utilizando además energía 100% ecológica.

A ello se suma Heinz-Glas, especializada en envases de vidrio para perfumería y cosmética, cuya operación en Perú registró cerca de US$ 37 millones en exportaciones en 2024, consolidándose como un actor relevante en la cadena regional de suministros.