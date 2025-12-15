HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Cuenta regresiva para el cometa 3I/ATLAS: esto es lo que se sabe del visitante interestelar que se acerca a la Tierra

El 3I/ATLAS pasará sin problemas cerca de nuestro planeta, lo que permitirá a los astrónomos tener la mejor oportunidad de estudiarlo de cerca.

El cometa 3I/ATLAS tendrá su punto más cercano a la Tierra en diciembre. Foto: Satoru Murata
El cometa interestelar 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre, cuando pase a unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este cuerpo celeste es el tercer visitante interestelar identificado después del Oumuamua y 2I/Borisov, ambos provenientes desde fuera del sistema solar.

Aunque se acerca a la Tierra, este visitante no representa un riesgo, pero sí ofrecerá una oportunidad de conocer las formaciones de cuerpos celestes en otros sistemas estelares y estudiar cómo interactúa con nuestro vecindario solar. Su descubrimiento fue el 1 de julio de 2025 por los investigadores del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

PUEDES VER: A 30 metros bajo el hielo: un potente radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial escondida cerca al Polo Norte

lr.pe

¿Cuál es el origen del cometa 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS tiene la edad estimada de 10.000 millones de años, por lo que podría contener pistas sobre los orígenes más remotos de nuestra galaxia. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

El 3I/ATLAS es un cometa interestelar que viaja por nuestro sistema solar. Foto: NASA

La mayoría de los astrónomos coinciden que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido, mucho más lejano. Este objeto interestelar, a diferencia de otros ya registrados, es más grande, tiene mayor velocidad y, muy probablemente, sea el más antiguo jamás observado.

PUEDES VER: Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

lr.pe

¿Cuánto mide el cometa interestelar?

Aunque el tamaño exacto de 3I/ATLAS aún es incierto, las observaciones del Telescopio Espacial Hubble sugieren que su ancho oscila entre 440 metros (1400 pies) y 5,6 kilómetros (3,5 millas). Los astrónomos calcularon que, si el cometa tiene 1 km de ancho y presenta la composición rocosa que sospechan, su masa superaría los 660 millones de toneladas (600 millones de toneladas métricas), según un artículo de Live Science.

El 3I/ATLAS capturado con un telescopio de 14 pulgadas el 28 de noviembre de 2025. Foto: Michael Jäger

La teoría de la nave extraterrestre

La polémica inició cuando el astrofísico de Hardvard, Avi Loeb, sugirió que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser una nave espacial extraterrestre. Aunque lo más probable es que se trate de un cometa, existe la posibilidad de que sea una "nave nodriza" capaz de liberar minisondas, según Loeb. En declaraciones recientes, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Esperemos no recibir regalos inesperados para las fiestas”, aunque lo dijo en tono de humor.

Para Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños de la NASA, el objeto interestelar 3I/ATLAS "se parece muchísimo a los cometas que ya conocemos", por lo que “la evidencia apunta de forma abrumadora a que se trata de un cuerpo natural”. No se han encontrado signos de origen artificial. Aunque algunos investigadores exploran hipótesis alternativas, la conclusión científica es que estamos ante un cometa de otro sistema estelar.

¿Cómo se podrá ver el cometa 3I/ATLAS?

La aproximación del cometa podrá ser seguido en línea mediante una transmisión en vivo gratuita, presentada por el astrónomo italiano, Gianluca Masi, en el Proyecto Telescopio Virtual. La transmisión comenzará a las 23:00 EST del 18 de diciembre (04:00 GMT del 19 de diciembre).

