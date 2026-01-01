La NASA detecta actividad en el espacio: un objeto tan grande como un avión de pasajeros fue avistado acercándose a la Tierra

Los astrónomos de la NASA detectaron el desplazamiento de un asteroide del tamaño aproximado de un avión de pasajeros, realizó un acercamiento a la Tierra el 29 de diciembre. El objeto, identificado como 2025 YH6, tiene un diámetro estimado de unos 70 metros y estuvo a unos 2,07 millones de kilómetros del planeta, una distancia que, aunque considerable en términos humanos, es habitual dentro de los estándares astronómicos.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), el asteroide se desplaza a una velocidad aproximada de 32.000 kilómetros por hora. Los especialistas aclaran que este tipo de cuerpos espaciales no tienen riesgo de colisión, pero permanecen bajo observación del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, encargado de monitorear de forma rutinaria los objetos que transitan cerca de la órbita terrestre.

Normalmente los asteroides se originan en el cinturón de asteroides. Foto: NASA

¿Qué son los asteroides?

Los asteroides son remanentes de la formación del sistema solar, ocurrida hace miles de millones de años, y la mayoría permanece confinada por la gravedad en el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Sin embargo, algunas alteraciones en sus órbitas pueden desviarlos hacia regiones más internas del sistema, llevándolos a pasar relativamente cerca de nuestro planeta, dentro de la categoría conocida como objetos cercanos a la Tierra.

El asteroide 2025 YH6 tiene un diámetro casi de 70 metros. Foto: NASA

La NASA subraya que la gran mayoría de estos cuerpos no supone ningún peligro. Solo una pequeña fracción está clasificada como asteroides potencialmente peligrosos (PHA): objetos de más de 140 metros de diámetro cuyas trayectorias podrían acercarlos a la órbita terrestre en escalas de tiempo muy prolongadas. Aun así, los expertos aclaran que esta denominación no implica una amenaza inmediata.

Más asteroides que se acercan a la Tierra

Un antecedente reciente es el del asteroide 2024 YR4, que en una primera estimación llegó a registrar una probabilidad de impacto del 3,1 % para el año 2032, la más alta calculada por la NASA para un objeto de ese tamaño. Sin embargo, observaciones y análisis posteriores descartaron por completo cualquier riesgo de colisión.

La NASA declaró: "El asteroide 2024 YR4 se encuentra demasiado lejos para ser observado con telescopios espaciales o terrestres. La NASA espera realizar más observaciones cuando la órbita del asteroide alrededor del Sol lo acerque de nuevo a la Tierra en 2028".

También está previsto que dos asteroides del tamaño de un avión, “2025 YZ4” y “2025 YQ5”, hagan sus aproximaciones más cercanas el martes, acercándose a 1,86 millones de millas y 3,39 millones de millas, respectivamente, de la Tierra, según el JPL.

“La mayoría de los objetos cercanos a la Tierra tienen órbitas que no los acercan mucho a la Tierra y, por lo tanto, no representan riesgo de impacto”, según la agencia espacial.