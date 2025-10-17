HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

Durante años, la compatibilidad de sangre ha sido un obstáculo en los trasplantes de riñón. Esta nueva técnica podría acelerar la búsqueda de órganos compatibles.

El procedimiento que modifica al riñón brindaría una nueva esperanza a los pacientes que esperan por un donante compatible. Foto: Unplash
El procedimiento que modifica al riñón brindaría una nueva esperanza a los pacientes que esperan por un donante compatible. Foto: Unplash

La medicina acaba de dar un gran paso en los trasplantes de órganos. Científicos de Canadá y China ha logrado modificar un riñón humano para que pueda ser trasplantado a cualquier persona, sin importar su tipo de sangre. Este avance podría acelerar los tiempos de espera de órganos y salvar miles de vidas.

Los investigadores consiguieron convertir un riñón tipo A en uno funcionalmente tipo O mediante una técnica que elimina los marcadores biológicos que provocan el rechazo inmunológico. El órgano fue probado en una persona con muerte cerebral y mostró signos positivos de adaptación, marcando un antes y un después en el mundo de los trasplantes.

El riñón durante su preparación en el laboratorio. Foto: Nature Biomedical Engineering

El riñón durante su preparación en el laboratorio. Foto: Nature Biomedical Engineering

PUEDES VER: Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

lr.pe

La búsqueda de un riñón apto para todos

El estudio publicado en Nature, que llevaba más de diez años en desarrollo, utilizó enzimas especiales para eliminar los antígenos del tipo de sangre A presentes en un riñón humano. Esos antígenos son los que, en una persona con un tipo de sangre incompatible, generan el rechazo del órgano.

Los investigadores produjeron un riñón de tipo O convertido enzimáticamente, listo para trasplante. Foto: Nature Biomedical Engineering

Los investigadores produjeron un riñón de tipo O convertido enzimáticamente, listo para trasplante. Foto: Nature Biomedical Engineering

"Es como quitarle la pintura roja a un coche hasta dejarlo en su base neutra", explicó Stephen Withers, bioquímico de la Universidad de British Columbia, quien lidera el proyecto. Al eliminar esos marcadores biológicos, el riñón se volvió funcionalmente similar a uno de tipo O, el más universal de todos.

PUEDES VER: Un raro anillo de metal de 500 kilogramos cayó sobre África y los expertos confirmaron una de las antiguas sospechas del espacio

lr.pe

Las pruebas en un ser humano

El experimento no se quedó en laboratorio. El órgano modificado fue trasplantado en el cuerpo de una persona con muerte cerebral, con autorización de su familia, y funcionó durante varios días. Aunque al tercer día comenzó a reaparecer cierta señal del tipo A en el riñón, la respuesta del sistema inmunológico fue mucho menos agresiva de lo esperado, lo que indica que el cuerpo intentaba adaptarse al órgano en lugar de rechazarlo de inmediato.

El tipo de sangre se determina, en parte, por los antígenos del grupo sanguíneo ABO presentes en los glóbulos rojos. Foto: Wiki Commons

El tipo de sangre se determina, en parte, por los antígenos del grupo sanguíneo ABO presentes en los glóbulos rojos. Foto: Wiki Commons

"Esta es la primera vez que observamos este fenómeno en un modelo humano", afirma el bioquímico Withers. "Nos proporciona información invaluable sobre cómo mejorar los resultados a largo plazo".

¿Por qué este avance es tan importante?

Actualmente, las personas con sangre tipo O –más del 50% de los pacientes en lista de espera– enfrentan tiempos de espera mucho más largos para recibir un riñón compatible. Esto ocurre porque los riñones tipo O pueden usarse en otros grupos sanguíneos, por lo que su demanda es altísima.

Las estadísticas en torno a este tema son bastante crudas: actualmente, 11 personas mueren esperando un trasplante de riñón cada día, solo en los EE. UU., y la mayoría de ellas esperan riñones de tipo O.

¿Y ahora qué sigue?

Aunque todavía se requieren más pruebas, especialmente en receptores vivos, los resultados son tan prometedores que los investigadores ya están planeando nuevas fases clínicas. Además, este método tiene una ventaja frente a otras soluciones como los trasplantes cruzados o los tratamientos para "entrenar" al sistema inmunológico: es más rápido, menos costoso y podría aplicarse a riñones de donantes fallecidos, que son la gran mayoría.

"Así es como se ve cuando años de ciencia básica finalmente se conectan con la atención al paciente", dice Withers. "Ver cómo nuestros descubrimientos se acercan cada vez más al impacto en el mundo real es lo que nos impulsa a seguir adelante".

Notas relacionadas
La OMS advierte el aumento de las bacterias resistentes a antibióticos comunes: más de un 40% en los últimos años

La OMS advierte el aumento de las bacterias resistentes a antibióticos comunes: más de un 40% en los últimos años

LEER MÁS
Científicos dan un paso clave frente a la infertilidad con óvulos humanos creados a partir de células de la piel

Científicos dan un paso clave frente a la infertilidad con óvulos humanos creados a partir de células de la piel

LEER MÁS
China reta el futuro de los robot humanoide con una cabeza robótica que parpadea, asiente y simula emociones reales

China reta el futuro de los robot humanoide con una cabeza robótica que parpadea, asiente y simula emociones reales

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

LEER MÁS
Geólogos descubren que las montañas son la fuente clave que produciría energía limpia a gran escala

Geólogos descubren que las montañas son la fuente clave que produciría energía limpia a gran escala

LEER MÁS
Arqueólogos descubren la imagen de Jesús en un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad en un yacimiento de Turquía

Arqueólogos descubren la imagen de Jesús en un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad en un yacimiento de Turquía

LEER MÁS
El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

LEER MÁS
Un raro anillo de metal de 500 kilogramos cayó sobre África y los expertos confirmaron una de las antiguas sospechas del espacio

Un raro anillo de metal de 500 kilogramos cayó sobre África y los expertos confirmaron una de las antiguas sospechas del espacio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Ciencia

Estudio científico revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza en Egipto: no solo tenía cuatro lados

Las pirámides de Egipto bajo tierra: descubren un sistema hidráulico que cambiaría la teoría sobre su construcción

Científicos descubren en Sudamérica a uno de los dinosaurios más antiguos del mundo que vivió hace 230 millones de años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025