Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

A diferencia de las gafas de visión nocturna tradicionales, estas lentes infrarrojas no requieren fuente de alimentación. Foto: IStock

A diferencia de las gafas de visión nocturna tradicionales, estas lentes infrarrojas no requieren fuente de alimentación. Foto: IStock

Científicos chinos diseñaron los primeros lentes de contacto con visión nocturna que permiten percibir el entorno incluso con los ojos completamente cerrados. Este nuevo avance emplea nanotecnología ocular para transformar longitudes de onda invisibles en imágenes perceptibles, sin necesidad de baterías ni dispositivos electrónicos.

La invención del equipo cienítfico del Dr. Tian Xue de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, cambiaría la manera en que la visión humana interactúan con la luz infrarroja. A diferencia de los voluminosos equipos militares actuales, estas lentes inteligentes ofrecen una experiencia visual no invasiva, ligera y completamente funcional en condiciones de baja luminosidad.

Un participante del estudio se coloca una de las lentes de visión nocturna en el ojo. Foto: Yuqian Ma, Yunuo Chen, Hang Zhao

¿Cómo permiten ver en la oscuridad los lentes de contacto?

La clave detrás de esta innovadora tecnología radica en un conjunto de nanopartículas embebidas en polímeros flexibles y biocompatibles, similares a los materiales utilizados en lentes de contacto convencionales. Estas partículas —una combinación de fluoruro de gadolinio con sodio, oro, erbio y iterbio— capturan fotones de luz infrarroja cercana, en un rango entre 800 y 1.600 nanómetros, y los emiten como luz visible entre los 380 y 750 nanómetros.

Esquema de funcionamiento de los nuevos lentes de contacto para la visión nocturna. Foto: Cell

A diferencia de los visores de combate desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, que amplifican luz visible y requieren energía externa, estas lentes futuristas funcionan sin fuente eléctrica. Esta característica elimina el volumen y peso de los dispositivos actuales, abriendo la puerta a una nueva generación de tecnología portátil basada en visión infrarroja.

Según Xue, la capacidad de recibir señales lumínicas invisibles puede extenderse más allá del uso militar. "Este material tiene muchas aplicaciones potenciales inmediatas. Por ejemplo, la luz infrarroja parpadeante podría utilizarse para transmitir información en entornos de seguridad, rescate, cifrado o antifalsificación", afirmó el investigador.

¿Cómo fueron las pruebas del dispositivo?

El primer ensayo se realizó con ratones. Aquellos equipados con los nuevos dispositivos optaron por permanecer en cajas oscuras, mientras que los que no usaban lentes no mostraron preferencia. Además, sus pupilas reaccionaron a estímulos infrarrojos y los escáneres cerebrales evidenciaron actividad en las zonas responsables del procesamiento visual.

Posteriormente, los investigadores probaron las lentes en humanos. Los voluntarios percibieron destellos de luz infrarroja y pudieron identificar su dirección. Inesperadamente, la percepción se intensificó al cerrar los ojos, ya que la luz infrarroja atraviesa los párpados con mayor eficacia que la visible, reduciendo interferencias. “Es muy claro: sin las lentes no ven nada, pero al colocarlas, identifican la luz parpadeante con nitidez”, explicó Xue.

Aplicaciones en el futuro en la salud visual

Más allá de la visión nocturna, los investigadores modificaron las nanopartículas para mapear distintas zonas del espectro infrarrojo a colores visibles como azul, verde y rojo. Esta adaptación sugiere una posible aplicación como tecnología para personas con daltonismo, al traducir colores invisibles para quienes padecen esta condición.

Entre los desafíos pendientes, el equipo busca aumentar la sensibilidad de las lentes, ya que actualmente solo detectan fuentes de luz infrarroja de alta intensidad, como LED. Además, debido a su cercanía con la retina, las lentes aún no ofrecen alta resolución. Para ello, los científicos desarrollaron un sistema complementario con gafas que potencia la claridad visual.