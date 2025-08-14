La reciente detección de alteraciones cerebrales en gatos con demencia, similares a las que se observan en los pacientes humanos con Alzheimer, ha abierto nuevas puertas para la medicina veterinaria y la investigación en neurología.

Un equipo de especialistas de la Universidad de Edimburgo realizó una autopsia cerebral a 25 gatos que mostraban signos de demencia durante su vida, como desorientación, problemas para dormir y un aumento en los sonidos que emitían.

PUEDES VER: Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que permanece fresco por más tiempo

Esto hallaron los expertos de la Universidad de Edimburgo en su estudio sobre gatos

Los investigadores descubrieron en los gatos una acumulación de beta-amiloide, una proteína tóxica que es uno de los principales indicadores de la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo fue considerado por los científicos como un "modelo natural perfecto para el Alzheimer", ya que creen que podría ser clave para desarrollar nuevos tratamientos para los seres humanos.

El doctor Robert McGeachan, líder del estudio en la Real Escuela de Veterinaria de la Universidad de Edimburgo, comentó: "La demencia es una enfermedad devastadora, ya sea que afecte a seres humanos, gatos o perros. Nuestros hallazgos ponen de relieve las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en las personas".

PUEDES VER: Científicos de EEUU revelan hallazgo clave para detectar a tiempo el cáncer de mama agresivo y salvar más vidas

El desarrollo de la investigación

Las imágenes microscópicas de gatos mayores que presentaban signos de demencia felina mostraron una acumulación de beta-amiloide en las sinapsis, que son las conexiones entre las células cerebrales. Las sinapsis permiten el flujo de mensajes entre las células del cerebro, y cuando se dañan, provocan una disminución en la memoria y la capacidad de pensar en los humanos con Alzheimer.

El equipo de investigación considera que este hallazgo en gatos podría ayudarles a entender mejor el proceso, proporcionando un modelo valioso para estudiar la demencia en las personas. "Como los gatos experimentan estos cambios cerebrales de manera natural, podrían ofrecer un modelo más fiel de la enfermedad en comparación con los animales de laboratorio tradicionales, lo que beneficiaría tanto a ambas especies como a sus cuidadores", explica McGeachan.

PUEDES VER: Los arqueólogos descubrieron que la Isla de Pascua no estuvo aislada y compartió su cultura con otras islas

¿Podrá esta investigación beneficiar a los gatos?

Los investigadores encontraron pruebas de que las células de apoyo del cerebro, conocidas como astrocitos y microglía, estaban absorbiendo las sinapsis dañadas. Este proceso, llamado poda sináptica, es un paso importante en el desarrollo cerebral, pero también juega un papel en la demencia.

La profesora Danielle Gunn-Moore, especialista en medicina felina de la facultad de veterinaria, señaló que este hallazgo podría ser clave para entender y tratar la demencia felina. "La demencia en los gatos es muy dolorosa tanto para ellos como para sus dueños", dijo. "Con estudios como este, podremos descubrir las mejores formas de tratarla", agregó.

El estudio, financiado por Wellcome y el Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido, fue publicado en la revista European Journal of Neuroscience. En la investigación participaron científicos de las universidades de Edimburgo y California, así como del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido y Scottish Brain Sciences.