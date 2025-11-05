China ha retrasado el regreso a la Tierra de tres astronautas de la misión Shenzhou-20, sin una fecha definida, después de que la nave espacial fuera alcanzada por un fragmento de basura espacial, según informó la Agencia Espacial Tripulada de China. Los expertos analizan el impacto y evalúan los posibles riesgos antes de autorizar el retorno.

La tripulación viajó a la estación espacial Tiangong en abril y se esperaba que regresaran el miércoles al finalizar una misión de seis meses. Sus reemplazos, la tripulación de la Shenzhou-21, ya habían llegado el fin de semana. En un comunicado, la agencia espacial explicó: “Para garantizar la salud y la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión, se ha decidido posponer el regreso de Shenzhou-20, previsto inicialmente para el 5 de noviembre".

Astronautas chinos completan su cuarta caminata espacial en la misión Shenzhou-20. Foto: CCTV

Los astronautas de la misión Shenzhou-20

El trío de la Shenzhou-20 está compuesto por los astronautas, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, quienes celebraron una ceremonia de cambio de mando en los días programados del retorno, durante la cual Dong entregó las llaves al nuevo comandante de Tiangong, el astronauta del Shenzhou 21, Zhang Lu.

Astronautas de la Shenzhou-21 posan juntos con los de Shenzhou-20 a bordo de la estación espacial. Foto: Xinhua

Los astronautas de la misión han estado muy ocupados durante su rotación de seis meses a bordo del Tiangong. Por ejemplo, realizaron cuatro caminatas espaciales para instalar escudos contra la basura espacial y otros equipos externos. Pero también se tomaron un tiempo para divertirse, celebrando el Festival del Medio Otoño, conmemorando la ocasión en el calendario lunisolar chino con una comida especial.

El avance espacial tripulado de China

China ha avanzado de forma constante en su programa espacial tripulado, realizando 37 vuelos y seis vuelos tripulados, y aspira a llevar un hombre a la Luna en 2030.

El comandante Chen Dong, ya posee un récord chino por el vuelo espacial acumulado más largo, con más de 380 días en órbita, así como el mayor número de caminatas espaciales –seis– realizadas por cualquier astronauta chino.

Ningún astronauta chino ha estado en la Estación Espacial Internacional, una colaboración entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa y Japón, debido a una ley estadounidense que prohíbe a la NASA cooperar con astronautas chinos. China, en cambio, ha manifestado su disposición a colaborar internacionalmente en Tiangong.