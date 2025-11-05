HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
Ciencia

China retrasa el regreso de 3 astronautas mientras investiga el impacto de un objeto espacial e inesperado en la nave

Se previó que la tripulación regresara el miércoles, tras su misión de seis meses a la estación espacial Tiangong. Los expertos evalúan los riesgos antes de autorizar el retorno.

Los astronautas de la misión Shenzou-20 planeaban regresar tras una misión de seis meses. Foto: CCTV
Los astronautas de la misión Shenzou-20 planeaban regresar tras una misión de seis meses. Foto: CCTV

China ha retrasado el regreso a la Tierra de tres astronautas de la misión Shenzhou-20, sin una fecha definida, después de que la nave espacial fuera alcanzada por un fragmento de basura espacial, según informó la Agencia Espacial Tripulada de China. Los expertos analizan el impacto y evalúan los posibles riesgos antes de autorizar el retorno.

La tripulación viajó a la estación espacial Tiangong en abril y se esperaba que regresaran el miércoles al finalizar una misión de seis meses. Sus reemplazos, la tripulación de la Shenzhou-21, ya habían llegado el fin de semana. En un comunicado, la agencia espacial explicó: “Para garantizar la salud y la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión, se ha decidido posponer el regreso de Shenzhou-20, previsto inicialmente para el 5 de noviembre".

Astronautas chinos completan su cuarta caminata espacial en la misión Shenzhou-20. Foto: CCTV

Astronautas chinos completan su cuarta caminata espacial en la misión Shenzhou-20. Foto: CCTV

PUEDES VER: China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

lr.pe

Los astronautas de la misión Shenzhou-20

El trío de la Shenzhou-20 está compuesto por los astronautas, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, quienes celebraron una ceremonia de cambio de mando en los días programados del retorno, durante la cual Dong entregó las llaves al nuevo comandante de Tiangong, el astronauta del Shenzhou 21, Zhang Lu.

Astronautas de la Shenzhou-21 posan juntos con los de Shenzhou-20 a bordo de la estación espacial. Foto: Xinhua

Astronautas de la Shenzhou-21 posan juntos con los de Shenzhou-20 a bordo de la estación espacial. Foto: Xinhua

Los astronautas de la misión han estado muy ocupados durante su rotación de seis meses a bordo del Tiangong. Por ejemplo, realizaron cuatro caminatas espaciales para instalar escudos contra la basura espacial y otros equipos externos. Pero también se tomaron un tiempo para divertirse, celebrando el Festival del Medio Otoño, conmemorando la ocasión en el calendario lunisolar chino con una comida especial.

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

El avance espacial tripulado de China

China ha avanzado de forma constante en su programa espacial tripulado, realizando 37 vuelos y seis vuelos tripulados, y aspira a llevar un hombre a la Luna en 2030.

El comandante Chen Dong, ya posee un récord chino por el vuelo espacial acumulado más largo, con más de 380 días en órbita, así como el mayor número de caminatas espaciales –seis– realizadas por cualquier astronauta chino.

Ningún astronauta chino ha estado en la Estación Espacial Internacional, una colaboración entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa y Japón, debido a una ley estadounidense que prohíbe a la NASA cooperar con astronautas chinos. China, en cambio, ha manifestado su disposición a colaborar internacionalmente en Tiangong.

Notas relacionadas
Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

LEER MÁS
3I/ATLAS, el viajero interestelar que intriga a todo el planeta y despierta nuevas preguntas sobre que hay más allá de nuestro sistema solar

3I/ATLAS, el viajero interestelar que intriga a todo el planeta y despierta nuevas preguntas sobre que hay más allá de nuestro sistema solar

LEER MÁS
El cometa 3I/ATLAS aumentó su brillo al pasar detrás del sol mientras el mundo espera su reaparición

El cometa 3I/ATLAS aumentó su brillo al pasar detrás del sol mientras el mundo espera su reaparición

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

LEER MÁS
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Ciencia

El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025