NASA anuncia que enviará una misión tripulada a la órbita lunar a principios del 2026

Los cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadienste) que viajarán a bordo del Artemis 2. | Foto: AFP

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que prevé enviar una misión tripulada a la órbita lunar a principios del 2026, en una carrera entre Estados Unidos y China por volver a la superficie del satélite de la Tierra.

Luego de haber sufrido múltiples retrasos, la agencia espacial de Estados Unidos confirmó que la misión tripulada, denominada Artemis 2, se llevará a cabo entre febrero y abril del próximo año.

Artemis 2 no alunizará

Durante una rueda de prensa, Lakiesha Hawkins, alta funcionaria de la NASA, aseguró a los periodistas que la agencia "tiene la intención de mantener ese compromiso".

Según AFP, la misión Artemis 2 estará integrada por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, quienes viajarán a orbitar la Luna, marcando el regreso después de más de medio siglo.

Los cuatro astronautas que viajarán en el Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense).

Cabe precisar que la misión tripulada Artemis 2 no tiene como objetivo alunizar, es decir, los astronautas no descenderán a la superficie lunar. Esa meta corresponde a la siguiente etapa del programa, la misión Artemis 3.

Donald Trump quiere ganar la segunda carrera espacial a China

El programa Artemis fue anunciado durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) y, tras su regreso al poder, ha presionado a la NASA para que acelere el retorno de astronautas a la Luna.

El presidente republicano ha expresado su deseo de que la agencia espacial de Estados Unidos no solo regrese a la Luna, sino que también establezca bases permanentes y, en el futuro, envíe astronautas a Marte.

A diferencia de la carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y a la extinta Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX, esta nueva competencia tiene como principal rival a China.

Así como la NASA impulsa el programa Artemis, China avanza en su meta de enviar una misión tripulada a la superficie lunar, prevista para 2030.