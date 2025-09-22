China detecta por primera vez deslizamientos de tierra en la Luna y avanza en la elección de su base lunar para 2035

China se prepara de cara a la elección del lugar de su base lunar para 2035. | Composición LR

China se prepara de cara a la elección del lugar de su base lunar para 2035.

Un equipo de científicos chinos ha detectado por primera vez deslizamientos de tierra en la Luna causados principalmente por terremotos lunares. El hallazgo, publicado el 11 de septiembre en National Science Review, muestra que la actividad geológica lunar sigue activa y plantea riesgos para futuras misiones espaciales.

La investigación identificó movimientos recientes del terreno, generados desde el interior del satélite, y no por impactos externos como se creía anteriormente. El descubrimiento lunar se apoya en análisis de imágenes satelitales comparadas a lo largo de más de una década.

Terremotos lunares provocan deslizamientos activos

El estudio fue liderado por investigadores de la Universidad Sun Yat‑sen, la Universidad de Fuzhou y la Universidad Normal de Shanghái. Detectaron 41 nuevos deslizamientos lunares activos formados desde 2009, usando 562 pares de imágenes de alta resolución.

Cerca del 70 % de estos deslizamientos fueron provocados por actividad sísmica lunar endógena, es decir, terremotos internos. Este hallazgo contradice la idea de que la Luna es un cuerpo geológicamente inactivo desde las misiones Apolo.

Imágenes satelitales revelan zonas de riesgo lunar

Las zonas más inestables de la superficie lunar se localizaron en laderas con pendientes entre 20 y 45 grados, especialmente en la región este de la cuenca Imbrium. Las imágenes satelitales en la Luna permitieron detectar deslizamientos de hasta 1 km de largo por 100 metros de ancho.

Aunque su tamaño es reducido, los científicos advierten que estas áreas pueden representar riesgos geológicos importantes para la construcción de futuras bases en la Luna. Especialmente si se ubican cerca de laderas empinadas o terrenos complejos.

China define su base lunar con datos sísmicos

Estos descubrimientos son clave para la exploración espacial y la planificación de la base lunar en China, prevista para 2035 en la región del polo sur lunar. El objetivo es elegir un sitio geológicamente estable y minimizar riesgos estructurales.

La misión Chang’e‑8, programada para 2029, llevará un sismómetro lunar que permitirá medir terremotos lunares en tiempo real. Así se podrán identificar con precisión los sitios más seguros para establecer infraestructura lunar duradera.

Científicos chinos advierten riesgos por laderas

Xiao Zhiyong, autor principal del estudio, destacó que estos deslizamientos tienen una escala limitada, pero podrían afectar operaciones si ocurren cerca de instalaciones humanas. El estudio sugiere mantener precaución al construir en zonas con pendientes marcadas.

Los investigadores proponen usar futuras misiones y satélites para comparar imágenes antes y después de eventos sísmicos. Esto permitirá verificar si los terremotos lunares provocan nuevos deslizamientos y ajustar la ubicación de bases e infraestructura.