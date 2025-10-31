China lanza misión Shenzhou-21 con su astronauta más joven rumbo a la estación espacial Tiangong

Astronautas de la misión Shenzhou-21, en la ceremonia previa al lanzamiento del cohete Larga Marcha-2F. | Foto: AFP

China lanzó este 31 de octubre de 2025 una nueva misión hacia su estación espacial, integrada por el astronauta más joven del país, como parte de su proyecto para llegar a la Luna antes de 2030.

El cohete Larga Marcha-2F despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, una ciudad ubicada al noroeste de China, según constataron periodistas de AFP.

Ingeniero de 32 añoses el astronauto chino más joven

Se espera que la misión Shenzhou-21 se acople a la estación espacial Tiangong tres horas y media después del despegue.

Tiangong, tripulada por equipos de tres astronautas que se relevan cada seis meses, es la joya de la corona del programa espacial chino, en el que el gigante asiático ha invertido millones de dólares para alcanzar a Estados Unidos y Rusia.

Pekín tiene planes ambiciosos para enviar una misión tripulada a la Luna a finales de esta década y, posteriormente, construir una base en la superficie lunar.

Zhang Lu, comandante de la misión y veterano piloto espacial, está acompañado por el especialista en carga útil Zhang Hongzhang, de 39 años, y el ingeniero de vuelo Wu Fei, de 32 años, el astronauta chino más joven en emprender una misión espacial.

También viajan con ellos cuatro ratones, dos machos y dos hembras, que participarán de los primeros experimentos en órbita de China con roedores.

Esperan realizar paseos espaciales e instalar escudos antiresiduos

Además de avanzar en la investigación científica, se espera que la tripulación de Shenzhou-21 realice paseos espaciales e instale escudos antirresiduos en el exterior de la estación.

El programa espacial chino es el tercero en poner humanos en órbita, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

China ha estado excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Estados Unidos prohibió a la NASA colaborar con Pekín.

Desde entonces, ha tratado de incorporar a otros países a su programa espacial y en febrero firmó un acuerdo con su aliado tradicional, Pakistán, para reclutar a los primeros "taikonautas" extranjeros.