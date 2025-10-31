HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China lanza misión Shenzhou-21 con su astronauta más joven rumbo a la estación espacial Tiangong

El cohete Larga Marcha-2F despegó desde la ciudad de Jiuquan, marcando un nuevo avance en los planes de China para enviar una misión tripulada a la Luna antes de 2030.

Astronautas de la misión Shenzhou-21, en la ceremonia previa al lanzamiento del cohete Larga Marcha-2F.
Astronautas de la misión Shenzhou-21, en la ceremonia previa al lanzamiento del cohete Larga Marcha-2F. | Foto: AFP

China lanzó este 31 de octubre de 2025 una nueva misión hacia su estación espacial, integrada por el astronauta más joven del país, como parte de su proyecto para llegar a la Luna antes de 2030.

El cohete Larga Marcha-2F despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, una ciudad ubicada al noroeste de China, según constataron periodistas de AFP.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

lr.pe

Ingeniero de 32 añoses el astronauto chino más joven

Se espera que la misión Shenzhou-21 se acople a la estación espacial Tiangong tres horas y media después del despegue.

Tiangong, tripulada por equipos de tres astronautas que se relevan cada seis meses, es la joya de la corona del programa espacial chino, en el que el gigante asiático ha invertido millones de dólares para alcanzar a Estados Unidos y Rusia.

Pekín tiene planes ambiciosos para enviar una misión tripulada a la Luna a finales de esta década y, posteriormente, construir una base en la superficie lunar.

Zhang Lu, comandante de la misión y veterano piloto espacial, está acompañado por el especialista en carga útil Zhang Hongzhang, de 39 años, y el ingeniero de vuelo Wu Fei, de 32 años, el astronauta chino más joven en emprender una misión espacial.

También viajan con ellos cuatro ratones, dos machos y dos hembras, que participarán de los primeros experimentos en órbita de China con roedores.

PUEDES VER: China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

lr.pe

Esperan realizar paseos espaciales e instalar escudos antiresiduos

Además de avanzar en la investigación científica, se espera que la tripulación de Shenzhou-21 realice paseos espaciales e instale escudos antirresiduos en el exterior de la estación.

El programa espacial chino es el tercero en poner humanos en órbita, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

China ha estado excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Estados Unidos prohibió a la NASA colaborar con Pekín.

Desde entonces, ha tratado de incorporar a otros países a su programa espacial y en febrero firmó un acuerdo con su aliado tradicional, Pakistán, para reclutar a los primeros "taikonautas" extranjeros.

Notas relacionadas
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
EE.UU. advierte a China que defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados del Indo‑Pacífico

EE.UU. advierte a China que defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados del Indo‑Pacífico

LEER MÁS
Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

LEER MÁS
Maduro desacredita la existencia de la 'Generación Z' y asegura que son "un invento de la guerra psicológica occidental"

Maduro desacredita la existencia de la 'Generación Z' y asegura que son "un invento de la guerra psicológica occidental"

LEER MÁS
España reconoce el "dolor e injusticia" que causaron a los pueblos originarios de México: "No podemos negarlo"

España reconoce el "dolor e injusticia" que causaron a los pueblos originarios de México: "No podemos negarlo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025