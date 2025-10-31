HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

El cometa 3I/ATLAS aumentó su brillo al pasar detrás del sol mientras el mundo espera su reaparición

Se espera que 3I/ATLAS sea visible desde telescopios terrestres a principios de diciembre, los científicos tendrá más oportunidades de estudio antes de su acercamiento a Júpiter.

El cometa 3I/ATLAS se encuentra en su perihelio desde el 29 de octubre de 2025. Foto: Representación DALL-E
El cometa 3I/ATLAS se encuentra en su perihelio desde el 29 de octubre de 2025. Foto: Representación DALL-E

Durante su paso cercano al Sol, el cometa interestelar 3I/ATLAS experimentó un notable aumento de brillo, captado por instrumentos espaciales antes de desaparecer temporalmente del campo de visión terrestre. Este fenómeno fue reportado por investigadores y astrónomos aficionados que monitorean su trayectoria utilizando naves espaciales como SOHO, GOES-19 y la misión PUNCH de la NASA.

El 29 de octubre, el cometa alcanzó el perihelio, el punto más próximo al Sol en su trayectoria, generando un gran interés en la comunidad científica. Su repentina luminosidad, comparable a estrellas de magnitud 9, fue registrada incluso cuando permanecía oculto tras el Sol. Las observaciones permitieron detectar no solo su resplandor, sino también su particular color azul, producto de la emisión de gases al calentarse su superficie.

Los investigadores y el astrónomo Worachate Boonplod siguieron la trayectoria de 3I/ATLAS utilizando datos del satélite meteorológico GOES-19. Foto: CCOR-1/GOES-19/NOAA

Los investigadores y el astrónomo Worachate Boonplod siguieron la trayectoria de 3I/ATLAS utilizando datos del satélite meteorológico GOES-19. Foto: CCOR-1/GOES-19/NOAA

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

¿Por qué el 3I/ATLAS ha llamado tanto la atención?

El 3I/ATLAS es apenas el tercer cometa interestelar jamás identificado, lo que lo convierte en un objeto de enorme relevancia para la astronomía. Su designación "3I" indica que proviene de fuera del sistema solar, siguiendo los pasos de los también famosos 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini

El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini

Descubierto en julio, este cometa presenta características extraordinarias: posee una trayectoria recta y plana, diferente a la órbita elíptica de los cometas comunes, y viaja a más de 210.000 kilómetros por hora. Investigaciones recientes, respaldadas por datos del telescopio espacial Hubble, estiman que podría tener hasta 5,6 kilómetros de diámetro. Su velocidad y origen indican que ha cruzado el espacio interestelar durante miles de millones de años, lo que lo posiciona como uno de los cuerpos celestes más antiguos y rápidos jamás observados.

Incluso ha sido objeto de especulaciones en foros científicos y redes sociales, donde algunos sugirieron que podría tratarse de una nave extraterrestre. No obstante, la mayoría de astrónomos lo identifican como un fragmento natural procedente de un sistema estelar distante.

PUEDES VER: Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

lr.pe

El viaje del 3I/ATLAS alrededor del Sol

Durante octubre, el cometa permaneció fuera del alcance de los telescopios terrestres al situarse detrás del Sol. Sin embargo, fue seguido de cerca por una serie de instrumentos espaciales. El astrónomo aficionado Worachate Boonplod, utilizando imágenes del satélite GOES-19 de la NOAA, lo localizó el 18 de octubre. Según reportó al grupo especializado Comets Mailing List, el cometa era visible y se movía de izquierda a derecha en las imágenes del instrumento CCOR-1, hasta salir del campo visual el 24 de octubre.

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

Otros dispositivos como SOHO, equipado con el coronógrafo LASCO C3, y la misión PUNCH de la NASA también contribuyeron al monitoreo. Estas herramientas, que bloquean la luz solar para estudiar la corona, detectaron un significativo incremento en la magnitud del cometa días antes del perihelio.

Un estudio publicado el 28 de octubre en el servidor arXiv concluyó que el brillo azulado del cometa se debe a la emisión de gases provocada por la sublimación de hielos. Este comportamiento es característico en cometas que se acercan al Sol y forman una cola compuesta por partículas y gases ionizados por la radiación solar.

¿Cuándo y podremos ver al cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?

Aunque 3I/ATLAS ha estado oculto por la cercanía al Sol, los científicos anticipan que volverá a ser visible desde telescopios terrestres a comienzos de diciembre. Su reaparición permitirá nuevos estudios sobre su estructura, composición y comportamiento.

Además, se espera que su trayectoria lo acerque a Júpiter en marzo de 2026, donde podría ser detectado por naves que orbitan el planeta gigante. Esta nueva ventana de observación brindará otra oportunidad para analizar un cometa que, según algunas estimaciones, es hasta 3000 millones de años más antiguo que nuestro sistema solar.

Notas relacionadas
Los astrónomos se emocionan: un objeto muy brillante podría convertirse en la galaxia más cercana al Big Bang

Los astrónomos se emocionan: un objeto muy brillante podría convertirse en la galaxia más cercana al Big Bang

LEER MÁS
Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

LEER MÁS
Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS
Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

LEER MÁS
Los astrónomos se emocionan: un objeto muy brillante podría convertirse en la galaxia más cercana al Big Bang

Los astrónomos se emocionan: un objeto muy brillante podría convertirse en la galaxia más cercana al Big Bang

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Ciencia

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025