El cometa 3I/ATLAS alcanzó este 30 de octubre su punto más cercano al Sol: ¿se vio desde la Tierra?
Aunque el cometa 3I/ATLAS se acercó hoy al Sol, su débil brillo y posición lo hicieron indetectable desde la Tierra. Su estudio podría revelar secretos del espacio interestelar.
Este 30 de octubre, el cometa 3I/ATLAS, originario de otro sistema estelar, alcanzó su máximo acercamiento al Sol, a una distancia de aproximadamente 210 millones de kilómetros (1.4 unidades astronómicas). Este evento marca el punto medio de su paso por el sistema solar antes de emprender su salida hacia el espacio interestelar.
Debido a su proximidad angular al Sol desde nuestra perspectiva, el cometa no fue visible desde la Tierra en esta fecha. Sin embargo, los astrónomos esperan que vuelva a ser detectable a partir del 11 de noviembre, antes del amanecer, aunque solo mediante telescopios astronómicos, dado su débil brillo.
¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y por qué genera tanto interés?
3I/ATLAS es un cometa interestelar, lo que significa que se formó fuera de nuestro sistema solar y ahora lo atraviesa en una trayectoria de paso único. Se trata del tercer objeto interestelar confirmado en ser detectado, después de 1I/'Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Fue descubierto el 1 de julio de 2024 y desde entonces ha sido objeto de un intenso seguimiento científico.
Su interés radica en que podría tener entre 3.000 y 11.000 millones de años, lo que lo convierte en un objeto posiblemente mucho más antiguo que el sistema solar. Su estudio ofrece una oportunidad excepcional para conocer la composición y evolución de cuerpos formados en otros sistemas estelares.
¿Qué se ha descubierto sobre la composición del cometa 3I/ATLAS?
A medida que se acerca al Sol, el calor provoca la sublimación de hielos y la liberación de gases desde su núcleo. Observaciones realizadas por telescopios como el James Webb, el Hubble y la misión SPHEREx han detectado la presencia de agua y dióxido de carbono, entre otros compuestos.
Uno de los hallazgos más relevantes es el comportamiento del dióxido de carbono, que sugiere que el cometa no había pasado antes cerca de una estrella, conservando así su estructura química original. Estas observaciones ayudan a comprender cómo se forman los cometas en otros sistemas solares y qué materiales estaban presentes en las primeras etapas del universo.
¿Cuándo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?
Aunque fue imposible verlo durante su perihelio, el cometa podría volver a observarse brevemente a partir del 11 de noviembre, justo antes del amanecer, en dirección al este. Debido a su bajo brillo (estimado entre magnitudes 12 y 14), solo será visible con telescopios astronómicos de gran apertura.
El 19 de diciembre, 3I/ATLAS realizará su máximo acercamiento a la Tierra, pasando a unos 270 millones de kilómetros. A pesar de esta distancia, no representa ningún riesgo para el planeta. Este evento ofrecerá una última ventana para su observación antes de que continúe su camino fuera del sistema solar.