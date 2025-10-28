Qué es el 3I/ATLAS, un cometa interestelar o una posible nave inteligente que se acercará al Sol este 29 de octubre

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por astrónomos del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Este visitante interestelar ha llamado la atención de los científicos por su comportamiento inusual, diferente al de otros cometas conocidos. Su trayectoria hiperbólica y algunas de sus características han despertado algunas preguntas entre los curiosos: ¿se trata realmente de un cometa proveniente de otro sistema estelar o de algo más, quizá una nave de origen artificial?

Actualmente, 3I/ATLAS se encuentra muy cerca de la línea de visión hacia el Sol, por lo que desde la Tierra no es posible observarlo durante algunos días. Según los cálculos astronómicos, el objeto alcanzará su punto más cercano al Sol el 29 de octubre. En ese momento se espera que su actividad sea máxima, lo que brindaría información importante sobre su origen.

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue captado atravesando el sistema solar el 27 de agosto por el telescopio Gemini Sur en Chile. Foto: Gemini/NOIRLab

¿Qué es el 3I/ATLAS, según la NASA?

Según la NASA, a través de su científico Tom Statler, el objeto interestelar 3I/ATLAS "se parece muchísimo a los cometas que ya conocemos", por lo que “la evidencia apunta de forma abrumadora a que se trata de un cuerpo natural”. No se han encontrado signos de origen artificial. Aunque algunos investigadores exploran hipótesis alternativas, la conclusión científica es que estamos ante un cometa de otro sistema estelar.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

“Tiene algunas propiedades interesantes que difieren ligeramente de las de los cometas de nuestro sistema solar, pero se comporta como un cometa”, dijo en The Guardian. “Por lo tanto, la evidencia apunta abrumadoramente a que este objeto es un cuerpo natural. Es un cometa”, agregó.

Sin embargo, la altamente improbable hipótesis de la nave extraterrestre pronto tendrá su prueba clave, cuando alcance el perihelio el 29 de octubre y tenga la oportunidad de realizar una maniobra.

Avi Loeb y la teoría de la nave extraterrestre

La historia dio un giro inesperado cuando Avi Loeb, investigador de Harvard, sugirió que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser una nave espacial extraterrestre. Según Loeb, aunque lo más probable es que se trate de un cometa, existe la posibilidad de que sea una "nave nodriza" que liberaría minisondas mientras aprovecha el campo gravitacional del Sol para modificar su velocidad y órbita.

"Si quieres irte de vacaciones, hazlo antes del 29 de octubre, porque nunca sabemos qué pasará", advirtió el astrofísico entre risas. Sin embargo, esta declaración causó una gran respuesta en las redes sociales y entre los creyentes en vida alienígena inteligente.

¿Cuál es el origen del cometa 3I/ATLAS?

La edad estimada del cometa es de unos 10.000 millones de años, lo que podría contener pistas sobre los orígenes más remotos de nuestra galaxia. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa durante y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

El 3 de octubre, el orbitador TGO dirigió su mirada hacia el cometa interestelar 3I/ATLAS al pasar cerca de Marte. Foto: ESA

La mayoría de los astrónomos coinciden que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido, mucho más lejano. Este objeto interestelar, a diferencia de otros ya registrados, es más grande, tiene mayor velocidad y, muy probablemente, sea el más antiguo jamás observado.

El cometa es el tercer visitante interestelar conocido, después del Oumuamua y 2I/Borisov, un objeto que no proviene del sistema solar.

¿La NASA activó un plan de defensa planetaria?

En las redes sociales se ha difundido la noticia que la NASA activó un plan de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS. Sin embargo, esto no es así. La confusión se originó a partir de un post viral en X que afirmaba que la agencia había iniciado una “Campaña de Astrometría de Cometas” debido a un supuesto “comportamiento anómalo” del objeto. Lo que realmente se publicó fue el boletín del Minor Planet Center que solo anunció observaciones rutinarias, con el fin de mejorar las mediciones de posición y trayectoria de cometas.

Este tipo de campañas se llevan a cabo de forma regular y no están relacionadas con ningún “protocolo global” de defensa planetaria. En realidad, el cometa pasará a una distancia segura —aproximadamente 270 millones de kilómetros del planeta—, por lo que no existe amenaza alguna.