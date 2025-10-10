HOYSuscripcion LR Focus

China tiene el sistema perfecto para reducir la contaminación plástica en el mar mediante la captura de CO₂

Científicos chinos desarrollan un sistema que captura CO₂ del agua de mar y lo convierte en plásticos biodegradables, ofreciendo una solución sostenible para reducir la contaminación plástica oceánica.

Una propuesta china de recolección de CO2 en el mar acabaría con la contaminación plástica.
Un equipo de científicos de la Academia China de Ciencias en Shenzhen y la Universidad de Ciencia Electrónica y Tecnología de Chengdu ha desarrollado un sistema para capturar dióxido de carbono (CO₂) disuelto en el agua de mar. Este avance es crucial para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para mitigar el cambio climático, mientras se aprovecha el CO₂ capturado para generar productos sostenibles.

El sistema presenta una eficiencia superior al 70% en la captura del CO₂ del agua de mar y tiene un bajo consumo energético de 3 kWh por kilogramo de CO₂ capturado. Publicado el 23 de septiembre de 2025 en la revista Nature Catalysis, este avance ofrece una alternativa viable frente a las tecnologías tradicionales de captura de carbono, al mismo tiempo que contribuye a la lucha contra la contaminación.

Conversión de CO₂ en bioplásticos biodegradables

El proceso de conversión de CO₂ se lleva a cabo en dos fases: en la primera fase, el CO₂ se convierte en ácido fórmico mediante un electrocatalizador de bismuto. En la segunda fase, Vibrio natriegens, una bacteria modificada genéticamente, transforma el ácido fórmico en ácido succínico, un compuesto crucial para producir bioplásticos biodegradables como el poli(butileno succinato).

Este sistema no solo ofrece una solución para reducir la contaminación plástica en los océanos, sino que también promueve una producción de plásticos más sostenible y biodegradable, lo que representa una alternativa efectiva a los plásticos tradicionales derivados del petróleo.

Imagen de cómo funciona el sistema de recolección de CO2 del mar.

Potencial económico y escalabilidad

Con un costo de captura de 229,9 dólares por tonelada de CO₂ y un proceso de conversión escalable, este sistema es una opción económica viable para la producción de bioplásticos y otros productos sostenibles. Además, el bajo consumo de energía de 3 kWh por kilogramo de CO₂ lo convierte en una alternativa eficiente frente a las tecnologías actuales.

El sistema también tiene el potencial de generar otros productos químicos útiles como combustibles, medicamentos y alimentos, contribuyendo a una economía circular del carbono. Esto ofrece una forma de reutilizar el CO₂ capturado de los océanos para crear materiales útiles sin depender de recursos fósiles.

Proceso de disolución del dióxido de carbono a elementos biodegradables.

Hacia una industria más sostenible

Aunque el sistema ha mostrado resultados prometedores, los investigadores han indicado que aún se necesitan optimizaciones para asegurar su viabilidad a gran escala. A medida que se ajusten y mejoren los procesos, esta tecnología tiene el potencial de transformar la industria de los plásticos biodegradables y otros productos químicos sostenibles.

Este enfoque podría ser una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y la contaminación plástica en el mar, proporcionando una solución que reduzca la dependencia de los plásticos tradicionales y mejore la sostenibilidad a nivel global.

