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Ciencia

Los golden retriever esconden una sorpresa en su ADN: sus genes podrían ayudar a entender emociones humanas

Investigadores de la Universidad de Cambridge identificaron 12 regiones genómicas en esta raza asociadas a la agresividad, miedo y aprendizaje.

Los científicos identificaron 12 regiones del ADN de los perros relacionadas con rasgos como agresividad y aprendizaje.
Los científicos identificaron 12 regiones del ADN de los perros relacionadas con rasgos como agresividad y aprendizaje. | Foto: Mypets
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Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que los genes del Golden Retriever están vinculados a rasgos emocionales y cognitivos en humanos. La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Cambridge, analizó más de 1.000 ejemplares para identificar conexiones genéticas clave.

El hallazgo abre una nueva puerta en la comprensión de la salud mental y la conducta, ya que sugiere que parte de los mecanismos biológicos que influyen en el comportamiento canino también está presente en las personas. Este avance posiciona a los perros como modelos valiosos para estudiar emociones humanas.

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¿Qué descubrieron los científicos sobre el ADN del golden retriever?

El equipo identificó 12 regiones del genoma asociadas a ocho rasgos conductuales en los perros, como la agresividad, el miedo o la capacidad de aprendizaje. Estos resultados se obtuvieron mediante estudios genéticos avanzados que analizaron miles de variantes en el ADN.

Entre los genes más relevantes destacan PTPN1 y ROMO1, vinculados en humanos con inteligencia, rendimiento cognitivo y trastornos como la depresión. De los 18 genes evaluados, 12 mostraron relaciones significativas con rasgos psiquiátricos o cognitivos en personas, lo que refuerza la conexión biológica entre ambas especies.

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¿Por qué este hallazgo puede ayudar a entender mejor las emociones humanas?

Los investigadores explican que estudiar la genética humana es complejo por la diversidad y la influencia del entorno. En cambio, los perros presentan una mayor uniformidad genética dentro de su raza, lo que facilita detectar asociaciones entre genes y comportamiento.

Además, los expertos aclaran que compartir genes no implica que las emociones se manifiesten de la misma forma. Según el estudio, “los genes asociados pueden influir en dimensiones más amplias del estado emocional o la regulación conductual”, lo que permite comprender mejor cómo se originan ciertos rasgos en humanos.

Este descubrimiento también podría tener aplicaciones prácticas, como mejorar el entrenamiento de perros de servicio mediante modelos cognitivos más amplios. Sin embargo, los científicos advierten que los resultados son específicos de esta raza y requieren más investigaciones para confirmarse en otros animales.

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