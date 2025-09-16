El Mar Caspio, el lago interior más extenso del planeta, se está reduciendo aceleradamente. Comunidades costeras, puertos pesqueros y rutas comerciales entre Asia y Europa enfrentan pérdidas crecientes conforme el agua retrocede más de 50 kilómetros en ciertos tramos, dejando atrás tierras áridas que alguna vez fueron ecosistemas vibrantes.

Durante los últimos veinticinco años, el nivel del agua ha caído unos 6 centímetros por año; desde 2020, esta tasa superó los 30 centímetros anuales, y en julio de 2025 los niveles se situaron por debajo del mínimo histórico registrado, lo que intensifica advertencias de adaptación climática para la región.

¿Cómo es el Mar Caspio?

El Mar Caspio es un mar interior rodeado por Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán, hogar de unos 15 millones de personas. Su régimen hidrológico ha estado ligado al caudal del Volga, su principal río alimentador, así como a las precipitaciones regionales y la evaporación. Antaño abundaban humedales, zonas con juncales, marismas y canales poco profundos que servían de hábitat natural para especies emblemáticas como la foca del Caspio y el esturión en peligro, ambos dependientes de esas aguas para reproducirse.

La profundidad en el norte es escasa —muchas zonas apenas alcanzan cinco metros— lo que convierte pequeñas variaciones de volumen en grandes pérdidas de superficie visible. Fue también refugio de aves migratorias, peces en desove y focas que se congregaban para mudar su piel en primavera. Durante el siglo XX, algunos descensos se debían a canal marítimo, desvío del agua para la agricultura e industria; sin embargo, investigaciones recientes sobre el Caspio muestran que el motor principal ahora es la crisis climática global, con evaporación acelerada y menor escorrentía de ríos como el Volga.

El mar Caspio es en realidad un lago, aunque su nombre sugiera lo contrario.

El futuro del Mar Caspio con el cambio climático

Las proyecciones indican que, incluso si se cumple el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 °C bajo el Acuerdo de París, el nivel del agua podría descender hasta diez metros respecto a la línea costera de 2010. Bajo el escenario actual de emisiones, la caída podría alcanzar los 18 metros, similar a la altura de un edificio de seis pisos. Esa reducción expondría alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, superficie mayor que la de Islandia.

Las especies emblemáticas sufren enormes pérdidas de hábitat natural. La foca del Caspio podría perder hasta un 81 % de su zona de reproducción; los esturiones serían privados de rutas críticas para el desove. Humedales que albergaban aves migratorias se transforman en desiertos. Comunidades costeras ven puertos y muelles quedar tierra adentro; infraestructuras amenazadas requieren dragado constante o reubicación. El canal marítimo de acceso a plataformas petroleras se vuelve cada vez más extenso y costoso.

El impacto económico se combina con el social: la pesca, vital para poblaciones ribereñas, decrece, al igual que el transporte marítimo a través del corredor intermedio. Proyectos de infraestructura y rutas comerciales entre Asia y Europa enfrentan barreras crecientes debido al menor calado. En este contexto, la adaptación climática exige planificación espacial regional, protección de ecosistemas claves como lechos someros y humedales, y cooperación entre los países ribereños del Caspio.

Lagos más grandes del mundo