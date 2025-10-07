Adiós al plástico contaminante: China desarrolla un revolucionario material biodegradable y ultra resistente

China encuentra en el bambú una alternativa atractiva para despedir al plástico tradicional. | Composición LR

China ha presentado una solución innovadora frente a la crisis del plástico: un material biodegradable creado a partir de bambú. Este nuevo plástico combina sostenibilidad, resistencia y reciclabilidad, apuntando a reducir el impacto ambiental del plástico convencional.

Desarrollado por científicos de la Universidad de Tecnología Química de Shenyang, este bioplástico puede ser utilizado en industrias como la automotriz y de electrodomésticos, destacándose por su capacidad para degradarse en apenas 50 días.

El bambú como alternativa sustentable al plástico

El bambú es una planta de rápido crecimiento, altamente renovable y poco explotada para usos industriales. Su transformación en plástico ofrece una nueva vía hacia materiales biodegradables con alto rendimiento estructural.

El proceso desarrollado por el equipo científico incluye el tratamiento del bambú con cloruro de zinc y un ácido, seguido de la adición de etanol. Este método reorganiza las moléculas de celulosa, generando un plástico duro y moldeable.

Aplicaciones industriales: de autos a electrodomésticos

El nuevo bioplástico destaca por su dureza, comparable a la de plásticos usados en autos y electrodomésticos. Es ideal para aplicaciones donde se requiere resistencia y durabilidad sin comprometer la sostenibilidad.

Aunque no está diseñado para reemplazar los plásticos usados en envases, podría sustituir a plásticos técnicos en sectores específicos. Esto lo convierte en una alternativa ecológica para productos con larga vida útil.

Reciclaje eficiente y biodegradabilidad en solo 50 días

El bioplástico de bambú puede reciclarse sin perder sus propiedades mecánicas, manteniendo hasta un 90 % de su resistencia. Esto lo hace atractivo para industrias que buscan materiales reutilizables sin sacrificar calidad.

Además, puede biodegradarse en condiciones controladas en solo 50 días, una ventaja enorme frente al plástico tradicional. Este avance podría marcar un antes y un después en la lucha contra la contaminación plástica global.