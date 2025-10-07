HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Ciencia

Adiós al plástico contaminante: China desarrolla un revolucionario material biodegradable y ultra resistente

China desarrolla un bioplástico de bambú, resistente, reciclable y biodegradable en 50 días, como alternativa real al plástico derivado del petróleo.

China encuentra en el bambú una alternativa atractiva para despedir al plástico tradicional.
China encuentra en el bambú una alternativa atractiva para despedir al plástico tradicional. | Composición LR

China ha presentado una solución innovadora frente a la crisis del plástico: un material biodegradable creado a partir de bambú. Este nuevo plástico combina sostenibilidad, resistencia y reciclabilidad, apuntando a reducir el impacto ambiental del plástico convencional.

Desarrollado por científicos de la Universidad de Tecnología Química de Shenyang, este bioplástico puede ser utilizado en industrias como la automotriz y de electrodomésticos, destacándose por su capacidad para degradarse en apenas 50 días.

PUEDES VER: El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

lr.pe

El bambú como alternativa sustentable al plástico

El bambú es una planta de rápido crecimiento, altamente renovable y poco explotada para usos industriales. Su transformación en plástico ofrece una nueva vía hacia materiales biodegradables con alto rendimiento estructural.

El proceso desarrollado por el equipo científico incluye el tratamiento del bambú con cloruro de zinc y un ácido, seguido de la adición de etanol. Este método reorganiza las moléculas de celulosa, generando un plástico duro y moldeable.

PUEDES VER: La ciudad de América Latina que 'no habría sido fundada' por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene forma de un puma

lr.pe

Aplicaciones industriales: de autos a electrodomésticos

El nuevo bioplástico destaca por su dureza, comparable a la de plásticos usados en autos y electrodomésticos. Es ideal para aplicaciones donde se requiere resistencia y durabilidad sin comprometer la sostenibilidad.

Aunque no está diseñado para reemplazar los plásticos usados en envases, podría sustituir a plásticos técnicos en sectores específicos. Esto lo convierte en una alternativa ecológica para productos con larga vida útil.

PUEDES VER: Esta es la mejor ciudad de América Latina para que viva la Generación Z, según ranking 2025 de Time Out

lr.pe

Reciclaje eficiente y biodegradabilidad en solo 50 días

El bioplástico de bambú puede reciclarse sin perder sus propiedades mecánicas, manteniendo hasta un 90 % de su resistencia. Esto lo hace atractivo para industrias que buscan materiales reutilizables sin sacrificar calidad.

Además, puede biodegradarse en condiciones controladas en solo 50 días, una ventaja enorme frente al plástico tradicional. Este avance podría marcar un antes y un después en la lucha contra la contaminación plástica global.

Notas relacionadas
China impulsa el acceso al internet con una megaconstelación de 48.000 satélites con IA para conectar al mundo entero

China impulsa el acceso al internet con una megaconstelación de 48.000 satélites con IA para conectar al mundo entero

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los geólogos descubrieron que el derretimiento de los hielos está desacelerándose y afectará a la circulación del mar en todo el planeta

Los geólogos descubrieron que el derretimiento de los hielos está desacelerándose y afectará a la circulación del mar en todo el planeta

LEER MÁS
Superluna este 7 de octubre: a qué hora y en dónde se podrá ver otra vez la luna llena más grande y brillante

Superluna este 7 de octubre: a qué hora y en dónde se podrá ver otra vez la luna llena más grande y brillante

LEER MÁS
El descubrimiento en África que reescribiría la historia evolutiva de los humanos

El descubrimiento en África que reescribiría la historia evolutiva de los humanos

LEER MÁS
El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Ciencia

Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025