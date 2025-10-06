HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Ciencia

Nuevo estudio del IEO revela que consumir té y café ayuda a disminuir en más de 20% el riesgo de contraer cáncer

El consumo regular de té y café reduciría el riesgo de progresión de cáncer, según un meta-análisis del IRCCS European Institute of Oncology (IEO) de Italia.

Estudio revela que consumir té y café ayuda a disminuir el riesgo de contraer cáncer.
Estudio revela que consumir té y café ayuda a disminuir el riesgo de contraer cáncer. | Freepik

Para muchas personas, disfrutar una taza de té o café trasciende el simple acto de beber: es un ritual cargado de simbolismo que invita a la pausa, acompaña conversaciones o marca el inicio de la jornada. Sin embargo, más allá de su carácter cotidiano y reconfortante, recientes investigaciones científicas sugieren que este hábito podría tener consecuencias bastante importantes.

Según nuevos estudios, el consumo regular de estas infusiones estaría vinculado con una mejora significativa en el pronóstico de pacientes con cáncer, lo que abre un prometedor campo de análisis sobre el papel de estas bebidas en la salud y el bienestar.

PUEDES VER: Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

lr.pe

Tomar té y café ayuda a reducir el riesgo de contraer cáncer

Un reciente meta-análisis internacional encabezado por el IRCCS European Institute of Oncology (IEO) de Italia reveló una relación significativa entre el consumo frecuente de té y café y una reducción del 24% en el riesgo de progresión de cáncer.

La investigación, difundida en la revista científica Cancer Causes & Control, analizó información de más de 40.000 pacientes con diagnóstico oncológico, recopilada a partir de 26 estudios prospectivos desarrollados entre 1993 y 2023 en regiones como América del Norte, Europa, Asia y Australia.

Los hallazgos señalan que las personas que incorporaban de manera habitual el té o el café en su dieta presentaban, en promedio, una evolución más lenta de la enfermedad y mayores tasas de supervivencia, en comparación con quienes apenas consumían o evitaban estas bebidas. Este efecto positivo se mantuvo constante entre distintas regiones, hábitos de vida y contextos culturales, lo que refleja su posible impacto en futuras estrategias de apoyo nutricional para pacientes con cáncer.

PUEDES VER: Los geólogos descubrieron que el derretimiento de los hielos está desacelerándose y afectará a la circulación del mar en todo el planeta

lr.pe

Efectos de tomar té y café depende del tipo de cáncer

Los efectos de tomar té y café no es igual para todos los tipos de cáncer. Los resultados fueron especialmente alentadores en los casos de cáncer colorrectal, donde el consumo regular de ambas bebidas mostró beneficios claros y constantes, asociados a una menor progresión de la enfermedad.

En el cáncer de mama, los datos fueron más específicos: el té se destacó como la infusión con mayor potencial protector, mostrando una reducción significativa del riesgo en distintos análisis. En contraste, para el cáncer de próstata, ni el té ni el café evidenciaron una relación clara con la evolución del padecimiento.

Por otro lado, en tumores menos comunes, como los de ovario, hígado o vejiga, la información científica aún es escasa, lo que impide llegar a conclusiones firmes. Esta falta de evidencia pone de relieve la importancia de seguir investigando en estos tipos de cáncer, con el fin de comprender mejor cómo estos hábitos cotidianos podrían influir en el bienestar y la recuperación de los pacientes.

PUEDES VER: Científicos encontraron el punto más profundo del planeta y se encuentra debajo de un glaciar en la Antártida

lr.pe

La relación dosis-respuesta a la hora de tomar café o té

Un hallazgo relevante de la investigación es la relación entre la cantidad consumida de café o té y el riesgo de que el cáncer avance. Según los resultados, por cada taza adicional de estas bebidas, el riesgo de progresión del cáncer se reduce en torno a un 10%. Esto sugiere que, a mayor consumo, mayor sería la protección, aunque este efecto no se presenta de manera totalmente lineal en todos los tipos de cáncer.

En el caso específico del cáncer colorrectal, la evidencia fue aún más contundente. Los datos recogidos muestran que el mayor efecto protector se alcanza cuando se consumen alrededor de tres tazas al día. Superada esa cantidad, los beneficios tienden a mantenerse estables y, en algunos casos, ya no se incrementan, según concluyeron los investigadores.

Cabe mencionar que los mecanismos detrás de los beneficios antes mencionados no se atribuye exclusivamente a la cafeína. En realidad, se debe a la presencia de compuestos bioactivos como los polifenoles, sustancias que actúan directamente sobre el crecimiento y la destrucción de las células cancerígenas.

Notas relacionadas
Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Científicos alertan que la Antártida se derrite a un ritmo acelerado y pone en riesgo el nivel del mar

Científicos alertan que la Antártida se derrite a un ritmo acelerado y pone en riesgo el nivel del mar

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
Brankov, Ramstell y Sakaguchi ganan el premio Nobel de Medicina por revelar cómo se controla el sistema inmunológico

Brankov, Ramstell y Sakaguchi ganan el premio Nobel de Medicina por revelar cómo se controla el sistema inmunológico

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Ciencia

Arqueólogos en Arabia Saudita reescriben la historia de la supervivencia humana con hallazgo de arte rupestre de 12.000 años de antigüedad

Superluna del 6 de octubre: a qué hora y desde dónde se podrá ver la luna llena más grande y brillante

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025