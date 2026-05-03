HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Política

José Domingo Pérez: "Pedro Castillo fue sentenciado por leer una proclama de lo que creía que era correcto para el pueblo"

El exfiscal anticorrupción afirmó que en la sentencia del expresidente Pedro Castillo los jueces no mencionan que hubo un golpe de Estado.

José Domingo Pérez cuestionó la sentencia de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
José Domingo Pérez cuestionó la sentencia de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez cuestionó la sentencia del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para rebelión. Durante la presentación del libro 'El final de los corruptos' en La Libertad, Pérez aseguró que Castillo fue sentenciado por "leer una proclama", en alusión al mensaje a la Nación que dio el 7 de diciembre del 2022, y no por corrupción.

Únete a nuestro canal de política y economía

"No fue sentenciado por corrupción. A Pedro Castillo no se le ha condenado por ensuciarse las manos como ha ocurrido con otros gobernantes en nuestro país. Fue condenado por leer una proclama de lo que él creía que era correcto para el pueblo. He leído todas las hojas de su sentencia y no hay una línea en donde los jueces que lo han condenado digan que hubo un golpe de Estado", explicó.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR RESPONSABILIZÓ A JUDÍOS DE II GUERRA MUNDIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, Pérez indicó que Castillo "es una persona que necesita defensa" y mencionó que la defensa "no solo se basa en su convicción, sino también en el consenso de varios juristas del extranjero". "Saben que se ha gestado una narrativa nefasta de lo que él significa (...) lo sentenciaron injustamente", exclamó.

José Pérez: "La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral"

En otro momento de su intervención, Pérez resaltó que el libro de Santiago Vallejos recoge historias de corrupción en el Perú. En ese sentido, el exfiscal recalcó que la dictadura de Alberto Fujimori estuvo marcada por diversos actos de corrupción y aseguró que la familia Fujimori hizo que el país caiga en una metástasis de moral.

"En dicha obra, Santiago da a conocer el destino de los personajes más importantes de la política en nuestro país, en la que, obviamente, en mi caso, sobre todo a la dinastía que le ha hecho mucho daño a nuestro país. La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral, tanto que, lamentablemente, hoy en día, aún se reivindica el nombre y el gobierno del dictador Alberto Fujimori, sin tomar en cuenta que la corrupción sistémica era parte de la forma de gobernar en aquellos años de dictadura, en la que su socio Vladimiro Montesinos sobornaba, todo tenía un precio en aquellos años", dijo.

Notas relacionadas
Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia a José Domingo Pérez como parte del equipo de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez anuncia a José Domingo Pérez como parte del equipo de Juntos por el Perú

LEER MÁS
Roberto Sánchez evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud: "Hay conversaciones"

Roberto Sánchez evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud: "Hay conversaciones"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capitán PNP no sabe explicar cómo amasó más de S/31 mllns.

Capitán PNP no sabe explicar cómo amasó más de S/31 mllns.

LEER MÁS
Cámara de Diputados 2026: Fuerza Popular lidera y Juntos por el Perú se consolida como segundo bloque mayoritario

Cámara de Diputados 2026: Fuerza Popular lidera y Juntos por el Perú se consolida como segundo bloque mayoritario

LEER MÁS
Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

LEER MÁS
Sujeto que amenazó de muerte al jefe del JNE tiene antecedentes violentistas

Sujeto que amenazó de muerte al jefe del JNE tiene antecedentes violentistas

LEER MÁS
Roberto Sánchez niega que postura de Antauro sea la del partido: "No existe ningún problema territorial con Chile"

Roberto Sánchez niega que postura de Antauro sea la del partido: "No existe ningún problema territorial con Chile"

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 97.691%: Roberto Sánchez saca ventaja por 26 mil 907 votos sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 97.691%: Roberto Sánchez saca ventaja por 26 mil 907 votos sobre López Aliaga

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025