José Domingo Pérez: "Pedro Castillo fue sentenciado por leer una proclama de lo que creía que era correcto para el pueblo"

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez cuestionó la sentencia del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para rebelión. Durante la presentación del libro 'El final de los corruptos' en La Libertad, Pérez aseguró que Castillo fue sentenciado por "leer una proclama", en alusión al mensaje a la Nación que dio el 7 de diciembre del 2022, y no por corrupción.

"No fue sentenciado por corrupción. A Pedro Castillo no se le ha condenado por ensuciarse las manos como ha ocurrido con otros gobernantes en nuestro país. Fue condenado por leer una proclama de lo que él creía que era correcto para el pueblo. He leído todas las hojas de su sentencia y no hay una línea en donde los jueces que lo han condenado digan que hubo un golpe de Estado", explicó.

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En esa misma línea, Pérez indicó que Castillo "es una persona que necesita defensa" y mencionó que la defensa "no solo se basa en su convicción, sino también en el consenso de varios juristas del extranjero". "Saben que se ha gestado una narrativa nefasta de lo que él significa (...) lo sentenciaron injustamente", exclamó.

José Pérez: "La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral"

En otro momento de su intervención, Pérez resaltó que el libro de Santiago Vallejos recoge historias de corrupción en el Perú. En ese sentido, el exfiscal recalcó que la dictadura de Alberto Fujimori estuvo marcada por diversos actos de corrupción y aseguró que la familia Fujimori hizo que el país caiga en una metástasis de moral.

"En dicha obra, Santiago da a conocer el destino de los personajes más importantes de la política en nuestro país, en la que, obviamente, en mi caso, sobre todo a la dinastía que le ha hecho mucho daño a nuestro país. La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral, tanto que, lamentablemente, hoy en día, aún se reivindica el nombre y el gobierno del dictador Alberto Fujimori, sin tomar en cuenta que la corrupción sistémica era parte de la forma de gobernar en aquellos años de dictadura, en la que su socio Vladimiro Montesinos sobornaba, todo tenía un precio en aquellos años", dijo.