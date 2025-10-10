HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza con un aumento masivo de aranceles a China tras acusarla de usar tierras raras como arma económica

En un comunicado difundido en Truth Social, Trump aseguró que China "se está volviendo muy hostil", refiriéndose a sus anuncios sobre la imposición de controles de exportación a los elementos de producción relacionados con tierras raras.

Trump tenía planeado reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC.
Trump tenía planeado reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC. | Composición LR | Jazmín Ceras

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a China con aumentar de forma masiva los aranceles a los productos provenientes de dicho país, luego de que Pekín anunciara su intención de imponer controles de exportación sobre los elementos de producción relacionados con tierras raras, acusándola de utilizar esta estrategia como un medio de presión económica que genera hostilidad comercial.

"Nuestra relación con China durante los últimos seis meses ha sido muy buena, lo que hace que esta decisión comercial sea aún más sorprendente", afirmó Trump, refiriéndose a la medida de Pekín respecto a las tierras raras, y subrayando que no se debe permitir que mantengan al mundo "cautivo".

PUEDES VER: Fuerte terremoto de magnitud 7,4 remeció Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

lr.pe

Trump afirma que ya no tiene motivos para reunirse con Xi Jinping

Donald Trump aseguró que tenía previsto reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en las próximas dos semanas durante la Cumbre de la APEC en Corea del Sur; sin embargo, las recientes medidas de Pekín respecto a las tierras raras le hicieron pensar que ya no existen motivos para hacerlo. Tras este anuncio, Trump reveló el "aumento masivo" de aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos.

"Dependiendo de lo que diga China sobre la 'orden' hostil que acaba de imponer, me veré obligado, como presidente de los Estados Unidos, a contrarrestar financieramente su acción. Por cada elemento que ellos han logrado monopolizar, nosotros tenemos dos", aseguró Trump, quien añadió que otras contramedidas se están considerando seriamente.

PUEDES VER: Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

lr.pe

Wall Street sufre caída tras las amenazas arancelarias de Trump a China

La Bolsa de Nueva York comenzó a caer este viernes de inmediato, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aumento "enorme" de los aranceles sobre los productos chinos. Tras sus declaraciones intensas contra el país y Xi Jinping, los tipos de interés de la deuda pública también cayeron. El rendimiento a diez años se situaba en 4,06%, frente al 4,14% registrado al cierre del jueves.

Como consecuencia, las principales bolsas europeas cerraron a la baja el viernes, en un contexto de incertidumbre política y presupuestaria. Por ejemplo, la bolsa de Londres cedió un 0,86%, y la de Fráncfort, un 1,50%. París, por su parte, perdió un 1,53%, Milán un 1,74% y Madrid un 0,69%.

