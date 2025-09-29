HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Un estudio científico de las universidades de Stanford y Nanyang halló dos etapas clave del envejecimiento con cambios que impactan la salud humana. Aquí te contamos cuáles son.

Detectan dos etapas clave que acelera el envejecimiento con cambios en biomoléculas. Foto: iStock
Detectan dos etapas clave que acelera el envejecimiento con cambios en biomoléculas. Foto: iStock

Investigadores de Estados Unidos y Singapur descubrieron que el envejecimiento humano no ocurre de manera gradual ni lineal, sino que se manifiesta en ráfagas aceleradas que representan momentos críticos para la salud. Los resultados podrían servir para mejorar la prevención de enfermedades y la gestión de la atención sanitaria a lo largo de la vida.

El estudio, publicado en Nature Aging, se centró en 108 participantes sanos, de entre 25 y 75 años, todos residentes en California y de diversos orígenes étnicos. Durante casi dos años, se les tomaron muestras de sangre, heces, piel y frotis nasales y orales cada tres a seis meses, lo que les permitió identificar patrones no lineales en la abundancia de biomoléculas a lo largo del tiempo.

PUEDES VER: Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

lr.pe

¿A qué edades se acelera el envejecimiento según el estudio?

Los científicos identificaron dos etapas de la vida en las que el envejecimiento se acelera de forma notable: alrededor de los 44 años y luego cerca de los 60. Durante estos periodos, disminuye la capacidad de metabolizar cafeína y alcohol, se incrementa la acumulación de grasa y se presentan cambios en la masa muscular, la piel y la función cardiovascular.

Además, los riesgos de enfermedad aumentan con mayor rapidez en estas etapas, especialmente a partir de la segunda, en la que las personas se tornan más susceptibles a trastornos cardiovasculares, problemas renales y diabetes tipo 2. Los investigadores señalaron que estos patrones se observan tanto en hombres como en mujeres, lo que sugiere que los cambios detectados no se deben únicamente a la menopausia.

PUEDES VER: ¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

lr.pe

¿Qué se analizó para detectar el envejecimiento en las personas?

El equipo de investigación examinó ARN, proteínas, lípidos y microorganismos presentes en los microbiomas intestinal, oral, nasal y cutáneo. Cada participante entregó muestras de sangre, heces, piel y frotis nasales y orales cada tres a seis meses. En total, los investigadores analizaron más de 135.000 biomarcadores biológicos y generaron más de 246.000 millones de puntos de datos.

Los datos recopilados permitieron establecer que aproximadamente el 81 % de las moléculas estudiadas presentó cambios relevantes durante una o ambas etapas críticas. Esto incluye variaciones en moléculas que mantienen unidos los tejidos, lo que podría explicar las modificaciones en la piel, los músculos y el sistema cardiovascular, así como facilitar la identificación de marcadores clínicamente útiles para gestionar la salud y el bienestar de las personas a medida que envejecen.

Notas relacionadas
China reescribe las técnicas de momificación humana tras hallar restos arqueológicos de más de 12.000 años de antigüedad

China reescribe las técnicas de momificación humana tras hallar restos arqueológicos de más de 12.000 años de antigüedad

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Ciencia

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía las baterías de litio con una de iones de hidruro seis veces más potente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota