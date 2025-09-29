Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Investigadores de Estados Unidos y Singapur descubrieron que el envejecimiento humano no ocurre de manera gradual ni lineal, sino que se manifiesta en ráfagas aceleradas que representan momentos críticos para la salud. Los resultados podrían servir para mejorar la prevención de enfermedades y la gestión de la atención sanitaria a lo largo de la vida.

El estudio, publicado en Nature Aging, se centró en 108 participantes sanos, de entre 25 y 75 años, todos residentes en California y de diversos orígenes étnicos. Durante casi dos años, se les tomaron muestras de sangre, heces, piel y frotis nasales y orales cada tres a seis meses, lo que les permitió identificar patrones no lineales en la abundancia de biomoléculas a lo largo del tiempo.

PUEDES VER: Un estudio científico en Estados Unidos comprueba que vivir cerca al mar alarga los años de vida de los humanos

¿A qué edades se acelera el envejecimiento según el estudio?

Los científicos identificaron dos etapas de la vida en las que el envejecimiento se acelera de forma notable: alrededor de los 44 años y luego cerca de los 60. Durante estos periodos, disminuye la capacidad de metabolizar cafeína y alcohol, se incrementa la acumulación de grasa y se presentan cambios en la masa muscular, la piel y la función cardiovascular.

Además, los riesgos de enfermedad aumentan con mayor rapidez en estas etapas, especialmente a partir de la segunda, en la que las personas se tornan más susceptibles a trastornos cardiovasculares, problemas renales y diabetes tipo 2. Los investigadores señalaron que estos patrones se observan tanto en hombres como en mujeres, lo que sugiere que los cambios detectados no se deben únicamente a la menopausia.

¿Qué se analizó para detectar el envejecimiento en las personas?

El equipo de investigación examinó ARN, proteínas, lípidos y microorganismos presentes en los microbiomas intestinal, oral, nasal y cutáneo. Cada participante entregó muestras de sangre, heces, piel y frotis nasales y orales cada tres a seis meses. En total, los investigadores analizaron más de 135.000 biomarcadores biológicos y generaron más de 246.000 millones de puntos de datos.

Los datos recopilados permitieron establecer que aproximadamente el 81 % de las moléculas estudiadas presentó cambios relevantes durante una o ambas etapas críticas. Esto incluye variaciones en moléculas que mantienen unidos los tejidos, lo que podría explicar las modificaciones en la piel, los músculos y el sistema cardiovascular, así como facilitar la identificación de marcadores clínicamente útiles para gestionar la salud y el bienestar de las personas a medida que envejecen.