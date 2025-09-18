HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Estudio geológico revela cómo los terremotos inducen la formación de pepitas de oro a través del cuarzo

La investigación geológica, publicada en Nature Geoscience, muestra que las tensiones sísmicas generan descargas eléctricas que catalizan el oro en pequeñas grietas de cuarzo, desafiando teorías previas sobre su formación.

Chris Voisey explicó a Live Science que lo que realmente llamó la atención fue comprender cómo enormes volúmenes de oro. Foto: IA/La República.
Chris Voisey explicó a Live Science que lo que realmente llamó la atención fue comprender cómo enormes volúmenes de oro. Foto: IA/La República.

Un estudio reciente realizado por especialistas de la Universidad de Monash reveló un fenómeno sorprendente que vincula la actividad sísmica con la formación de oro. Según la investigación, los terremotos generan una presión sobre las estructuras rocosas que activa la piezoelectricidad en minerales como el cuarzo.

Este proceso de liberación de energía eléctrica favorece la precipitación de oro disuelto en soluciones acuosas, promoviendo su concentración en vetas subterráneas. Esta dinámica podría ser un mecanismo natural adicional para la formación de pepitas de oro.

Los científicos descubrieron que las tensiones acumuladas en las fallas geológicas durante los sismos provocan descargas eléctricas microscópicas. Estas cargas inducen reacciones electroquímicas en el cuarzo, que actúan como catalizadores en la cristalización del oro. La actividad sísmica altera la superficie terrestre y facilita la acumulación de oro en las vetas de cuarzo.

PUEDES VER: Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Así se forma el oro debido a los terremotos y el cuarzo

Un equipo de geólogos, dirigido por Chris Voisey de la Universidad de Monash en Australia, develó la formación de grandes cantidades de oro en las vetas de cuarzo tras un terremoto. Según su investigación publicada en Nature Geoscience, el proceso comienza cuando los terremotos fracturan la corteza terrestre, creando grietas por donde ascienden fluidos hidrotermales ricos en minerales desde las profundidades.

Estos fluidos, al entrar en contacto con las rocas de cuarzo, desencadenan un proceso que permite que el oro se acumule en grandes concentraciones, un fenómeno que no había sido comprendido hasta ahora. El oro, aunque se forma de manera constante en las vetas de cuarzo, se concentraba de manera sorprendente en espacios muy reducidos, un detalle que desconcertaba a los investigadores.

Grandes volúmenes de oro se están formando en grietas menores

Chris Voisey explicó a Live Science que lo que realmente llamó la atención fue comprender cómo enormes volúmenes de oro podían acumularse en pequeñas grietas, algo que parecía contradecir la teoría de su dispersión uniforme en el cuarzo. Este descubrimiento ofrece una nueva visión de los mecanismos que permiten la formación de pepitas de oro, antes inexplicables por la comunidad geológica.

El estudio reveló además que el cuarzo tiene una propiedad especial, conocida como piezoelectricidad, que juega un papel clave en este proceso. Al ser sometido a la presión de un terremoto, el cuarzo genera un campo eléctrico temporal que actúa como un catalizador, acelerando la precipitación del oro. Este campo eléctrico es el encargado de atraer las partículas de oro, provocando que se solidifiquen y se acumulen en las grietas de cuarzo, dando lugar a las pepitas de gran tamaño que se encuentran en diversas regiones del mundo.

El estudio realizó pruebas en laboratorios al respecto

El equipo de la Universidad de Monash logró reproducir en laboratorio un proceso natural que en la Tierra toma miles de años. Los científicos sometieron cristales de cuarzo a ondas sísmicas, similares a las de un terremoto, y confirmaron que el cuarzo genera una carga eléctrica que puede precipitar el oro disuelto en una solución. En lugar de un reparto uniforme, el oro se adhiere a concentraciones preexistentes.

Para poner a prueba su hipótesis, los investigadores sumergieron cristales de cuarzo en un líquido cargado con partículas de oro y simularon las ondas sísmicas. Al aplicar tensión geológica, el cuarzo generó un voltaje que causó la precipitación del oro, lo que permitió observar cómo el mineral puede atraer y acumular partículas auríferas.

Voisey advirtió que este método no es una solución viable para la fabricación de oro en laboratorio. "No es alquimia", comentó, subrayando que, aunque el proceso es fascinante y útil para comprender los mecanismos geológicos, no se trata de una forma práctica de crear oro.

