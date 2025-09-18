Un nuevo estudio científico reveló que un protector solar basado en polen podría ofrecer una solución ante el protector solar químico. Este gel, elaborado a partir del polen de las flores de camelia (Camellia sinensis), mostró ser tan efectivo como los protectores solares comerciales en bloquear la luz ultravioleta (UV). Sin embargo, a diferencia de los productos tradicionales que contienen ingredientes como oxibenzona u octinoxato, este gel no causó el blanqueamiento de los corales en los experimentos de laboratorio.

Este fenómeno, conocido como blanqueamiento de corales, ocurre cuando los corales expulsan las algas simbióticas que habitan en su interior, dejándolos más susceptibles al estrés ambiental y a la muerte. La fórmula abre nuevas posibilidades para la protección solar sostenible, con un enfoque más amigable con los ecosistemas marinos.

Según Craig Downs, director del Laboratorio Ambiental Haereticus, este descubrimiento podría ser solo el comienzo de una serie de avances en la creación de productos solares que no solo protejan a las personas, sino que también protejan al medio ambiente.

Los peligros de protectores solares químicos

Cada año, entre 4.000 y 14.000 toneladas de compuestos filtrantes de rayos UV, como oxibenzona, octocrilato y octinoxato, provenientes de protectores solares químicos, terminan en los océanos, con un pico significativo durante la temporada turística.

Estos compuestos, al acumularse en el medio ambiente, han sido vinculados al blanqueamiento de los corales, un fenómeno que afecta gravemente los ecosistemas marinos. Si bien los protectores solares minerales, como los que contienen óxido de zinc y óxido de titanio, se consideran menos perjudiciales para los animales acuáticos, los científicos investigan los posibles efectos en la vida marina.

Una propuesta natural y respetuosa al medio ambiente

En un intento por abordar este problema, un grupo de investigadores, liderado por Cho Nam-Joon, científico de materiales de la Universidad Tecnológica de Nanyang, propuso una alternativa más natural y respetuosa con el medio ambiente. En su estudio, publicado en la revista Advanced Functional Materials, utilizaron polen de plantas de la familia del té, en particular el polen de camelia.

El polen es conocido por su resistencia natural a los rayos UV, ya que su cáscara protege su contenido interno de las inclemencias del tiempo. Además, al ser hipoalergénico debido a la autopolización de las flores de camelia, este protector solar natural podría ser una solución asequible y efectiva tanto para los humanos como para el medio ambiente.

¿El remplazo para el protector solar químico?

El equipo de investigación desarrolló geles a base de agua utilizando polen de flores de camelia y girasol (Helianthus annuus) para probar su eficacia como protectores solares naturales. Estos geles fueron analizados por su capacidad para bloquear la luz ultravioleta (UV), particularmente los rayos UVA y UVB, conocidos por su daño a la piel, incluido el riesgo de cáncer de piel y quemaduras solares.

Los resultados mostraron que ambos geles absorbían los rayos UV, pero el gel de camelia destacó al ser más eficaz en la absorción de los rayos UVB, los cuales son los principales responsables de las quemaduras solares. Los experimentos con ratones también demostraron que ambos geles previnieron el daño cutáneo, a diferencia de aquellos ratones que no recibieron protector solar.

El gel de polen de camelia mostró un factor de protección solar (FPS) de aproximadamente 30, mientras que el gel de girasol tenía un FPS de alrededor de 5. Cuando se aplicó sobre la piel humana, el gel de camelia no solo protegió contra los daños del sol, sino que también mantuvo la piel 9 grados Fahrenheit (5 grados Celsius) más fresca que los protectores solares químicos convencionales.

Los beneficios de este nuevo protector solar natural

Además de su efectividad en la protección de la piel humana, el estudio también evaluó los efectos de estos protectores solares en los corales, que son sensibles a los productos químicos presentes en muchos protectores solares comerciales.

Al agregar muestras de los geles de polen y un protector solar químico convencional a acuarios con corales duros, se observó que los corales expuestos al protector solar químico comenzaron a blanquearse en tan solo dos días, mientras que los corales expuestos a los protectores solares de polen permanecieron intactos durante dos meses.

Este hallazgo es un avance significativo en la búsqueda de productos solares que sean tanto eficaces para los seres humanos como seguros para los ecosistemas marinos. Aunque el equipo aún necesita realizar más pruebas, especialmente sobre la toxicidad para otros animales y la seguridad en humanos, este protector solar natural podría llegar a ser un producto comercial en los próximos años.