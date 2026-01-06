La Luna se mueve frente al Sol en un raro eclipse solar de "anillo de fuego". Foto: Wbur

El 17 de febrero de 2026, un eclipse solar anular será visible desde una zona remota de la Antártida, donde la Luna formará un “anillo de fuego” durante 2 minutos y 20 segundos, al cubrir el 96 % del Sol. En el resto del planeta, el fenómeno será apreciable como un eclipse solar parcial, visible en el extremo sur de Sudamérica y algunas regiones del sur de África.

Por su ubicación, serán muy pocos los testigos directos de este evento astronómico, a menos que residas en alguna estación de investigación en la Antártida o que viajes abordo de un crucero rumbo a este continente.

¿En qué países se verá el eclipse?

El eclipse solar anular del 17 de febrero será visible principalmente desde la Antártida y amplias zonas oceánicas del hemisferio sur, donde podrá observarse el característico “anillo de fuego”.

Fotografía de un eclipse solar anular tomada por el telescopio óptico solar. Foto: NASA

En el extremo sur de Sudamérica, especialmente en la Patagonia de Chile y Argentina, el fenómeno solo será apreciable como un eclipse solar parcial. Lo mismo ocurrirá en algunas regiones del sur de África, mientras que el resto del continente no tendrá visibilidad del evento.

Las fases generales del eclipse se producirán en el siguiente rango horario, según Time and Date:

Inicio del eclipse parcial : alrededor de las 09:56 UTC

: alrededor de las 09:56 UTC Punto máximo del eclipse : entre las 12:11 y 12:13 UTC

: entre las 12:11 y 12:13 UTC Fin del eclipse parcial: cerca de las 14:27 UTC

¿Por qué le considera eclipse "extremo"?

Se le conoce como un eclipse “extremo” porque la franja donde se formará el anillo de fuego atraviesa regiones remotas del planeta, por lo que es visible para pocas personas. A ello se suma que la Luna estará cerca de su punto más lejano de la Tierra, por lo que se verá más pequeña y dejará un anillo solar más ancho y marcado de lo habitual.

Estas condiciones —ubicación aislada y geometría poco común— hacen que el evento sea considerado uno de los más extremos de 2026, aunque desde el punto de vista científico se trate de un eclipse solar anular normal.

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna transita por delante del Sol desde la perspectiva de los observadores en la Tierra. Esto sucede ocasionalmente porque el satélite tiene una órbita inclinada (5°) con respecto a la eclíptica, el plano donde la Tierra gira en torno de la estrella.

Ese momento donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinean se conoce como temporada de eclipses, que ocurre dos veces al año y dura cerca de 35 días cada uno.

Estos fenómenos astronómicos solo son visibles desde algunas regiones del planeta debido a que la Luna no es muy grande y no proyecta una gran sombra sobre su superficie. Además, solo ocurre cuando la luna está en fase nueva; si no, resulta imposible.

¿Cómo ver un eclipse de forma segura?

Para ver un eclipse solar, una de las principales recomendaciones es usar unas gafas especiales, conocidas como ‘anteojos para eclipses’, que deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, según la NASA.

Conseguir estos lentes puede no ser muy accesible, por lo que hay otras opciones. Una de ellas es la fabricación de un proyector estenopeico, que puede fabricarse a partir de materiales que pueden encontrarse en casa.

Otra forma recomendada para ver el eclipse, que no requiere tanta preparación, es utilizando un colador y ubicarse en un espacio abierto. Esta técnica improvisada consiste en colocarse de espaldas al sol, con el colador y frente a una superficie clara o cubierta con papel o cartulina blanca. Con ello, el eclipse puede verse reflejado en la superficie, a través de los agujeros.