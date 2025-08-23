HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

¿Qué es la 'Luna negra', el fenómeno volvió invisible al satélite terrestre y ocurre cada 33 meses?

En 2025, ocurrirá una 'Luna negra estacional' durante el verano en el hemisferio norte, con un ciclo de cuatro lunas nuevas. La tercera se verá el 23 de agosto de 2025.

El término 'Luna negra' no es reconocido oficialmente por la comunidad científica, pero se utiliza comúnmente en la cultura popular. Foto: IA/referencial.
La 'Luna negra' es un fenómeno astronómico que ocurre cuando, en una misma estación del año, se presentan cuatro lunas nuevas en lugar de las tres habituales. Este evento se produce aproximadamente cada 33 meses debido al desajuste entre el ciclo lunar y el calendario gregoriano. Durante este fenómeno, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, con su cara iluminada opuesta a nuestra vista, lo que la hace invisible desde la Tierra. No debe confundirse con un eclipse solar, ya que no implica una alineación perfecta.

El término 'Luna negra' no es reconocido oficialmente por la comunidad científica, pero se utiliza comúnmente en la cultura popular y la astrología para referirse a este tipo de eventos lunares poco frecuentes. Aunque no es visible, la Luna negra tiene un significado simbólico en diversas tradiciones, asociándola con momentos de introspección y renovación.

¿Cuándo fue la última vez que se dio una 'Luna negra'?

La última vez que se observó una 'Luna negra' fue el 30 de diciembre de 2024. Este fenómeno se produjo debido a que diciembre de ese año tuvo dos lunas nuevas: una el 1 de diciembre y otra el 30 de diciembre, lo que cumple con la definición de 'Luna negra' como la segunda luna nueva en un mismo mes. Este tipo de 'Luna negra' ocurre aproximadamente cada 30 meses.

En 2025, se registrarán cuatro lunas nuevas en la estación de verano del hemisferio norte, lo que dará lugar a una 'Luna negra estacional'. La tercera de estas lunas nuevas ocurrirá el 23 de agosto de 2025. Este tipo de 'Luna negra' se produce aproximadamente cada 33 meses debido al desajuste entre el ciclo lunar y el calendario gregoriano.

Es importante destacar que, aunque el término 'Luna negra' es popular, no es reconocido oficialmente por la comunidad científica. Se utiliza para describir situaciones inusuales en el ciclo lunar, como la segunda luna nueva en un mes o la tercera de cuatro lunas nuevas.

¿La 'Luna negra' es un tipo de eclipse lunar?

La "Luna Negra" no es un tipo de eclipse lunar. Es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se da una segunda luna nueva en un mismo mes calendario. En otras palabras, es una luna nueva adicional que ocurre durante un mes que ya ha tenido una luna nueva al principio.

Este fenómeno no tiene una relación directa con los eclipses, aunque algunos pueden confundirlo debido a su nombre. Un eclipse lunar, en cambio, ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. La Luna Negra es un concepto distinto, asociado más con el ciclo lunar que con la alineación de los cuerpos celestes.

La NASA lo sabía: la Luna ya había sido visitada por otros seres vivos antes que los humanos en el Apolo 8 y nadie lo recuerda

¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

China desafía a la NASA con pruebas de su cohete gigante de 21 motores y 92 metros para conquistar la Luna

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

