¿Qué es la 'Luna negra', el fenómeno volvió invisible al satélite terrestre y ocurre cada 33 meses?

La 'Luna negra' es un fenómeno astronómico que ocurre cuando, en una misma estación del año, se presentan cuatro lunas nuevas en lugar de las tres habituales. Este evento se produce aproximadamente cada 33 meses debido al desajuste entre el ciclo lunar y el calendario gregoriano. Durante este fenómeno, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, con su cara iluminada opuesta a nuestra vista, lo que la hace invisible desde la Tierra. No debe confundirse con un eclipse solar, ya que no implica una alineación perfecta.

El término 'Luna negra' no es reconocido oficialmente por la comunidad científica, pero se utiliza comúnmente en la cultura popular y la astrología para referirse a este tipo de eventos lunares poco frecuentes. Aunque no es visible, la Luna negra tiene un significado simbólico en diversas tradiciones, asociándola con momentos de introspección y renovación.

¿Cuándo fue la última vez que se dio una 'Luna negra'?

La última vez que se observó una 'Luna negra' fue el 30 de diciembre de 2024. Este fenómeno se produjo debido a que diciembre de ese año tuvo dos lunas nuevas: una el 1 de diciembre y otra el 30 de diciembre, lo que cumple con la definición de 'Luna negra' como la segunda luna nueva en un mismo mes. Este tipo de 'Luna negra' ocurre aproximadamente cada 30 meses.

En 2025, se registrarán cuatro lunas nuevas en la estación de verano del hemisferio norte, lo que dará lugar a una 'Luna negra estacional'. La tercera de estas lunas nuevas ocurrirá el 23 de agosto de 2025. Este tipo de 'Luna negra' se produce aproximadamente cada 33 meses debido al desajuste entre el ciclo lunar y el calendario gregoriano.

¿La 'Luna negra' es un tipo de eclipse lunar?

La "Luna Negra" no es un tipo de eclipse lunar. Es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se da una segunda luna nueva en un mismo mes calendario. En otras palabras, es una luna nueva adicional que ocurre durante un mes que ya ha tenido una luna nueva al principio.

Este fenómeno no tiene una relación directa con los eclipses, aunque algunos pueden confundirlo debido a su nombre. Un eclipse lunar, en cambio, ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. La Luna Negra es un concepto distinto, asociado más con el ciclo lunar que con la alineación de los cuerpos celestes.