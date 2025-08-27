SpaceX lanzó este martes su enorme cohete Super Heavy-Starship desde Starbase en Texas y logró completar con éxito su décimo vuelo de prueba. El lanzamiento, que tuvo dos días de retraso y varios intentos fallidos que acabaron en explosiones, logró que el Starship desplegara 8 simuladores de satélites de Starlink en la órbita terrestre antes de amerizar.

El vuelo del Starship también fue clave para realizar pruebas de esfuerzo al escudo térmico del motor Raptor. La compañía de Elon Musk espera desarrollar estos escudos de modo que sean reutilizables, ya que requieren de constante renovación, son costosos y necesitan un reemplazo completo al finalizarse los vuelos.

¿Cómo fue el vuelo del cohete Starship de SpaceX?

La prueba comenzó tras una cuenta regresiva sin problemas. Durante el despegue, los 33 motores del Raptor, se encendieron para enviar la etapa superior del cohete, conocida como Ship 37, a una altura de 180 kilómetros. Luego de la separación de las etapas, los seis motores Raptor tomaron el control.

A mitad del viaje se desplegaron los simuladores de Starlink para probar el mecanismo de despliegue tipo Pez. Luego se encendió unos de los seis motores del cohete para verificar su capacidad de reiniciarse en el espacio. Durante el reingreso a la atmósfera inferior, se pusieron a prueba las nuevas placas de escudo térmico mientras cámaras y otros sensores monitoreaban cómo las temperaturas extremas del reingreso afectaban a varias estructuras.

Al igual que el cohete Super Heavy, la Starship está diseñada para regresar por sí sola a una plataforma de lanzamiento para su captura en el aire. Sin embargo, SpaceX aún no ha intentado regresar a la plataforma de lanzamiento con una Starship, por lo que el cohete tuvo que amerizar

La compañía colocó una boya con cámara en la zona antes del lanzamiento y capturó imágenes fugaces del gran cohete. Su superficie se ampollaba, como era previsible durante el reingreso, y cayó de cola al aterrizar. Luego se desintegró y explotó, algo que era previsible tras un amerizaje.

El logro de Spacex tras intentos fallidos

SpaceX pasó por varias complicaciones previas a su última prueba. En las misiones de enero y marzo, Starship explotó menos de 10 minutos después del despegue, y en el lanzamiento de mayo, se desintegró al reingresar a la atmósfera terrestre. Otra nave se perdió en una explosión en un banco de pruebas el pasado mes de junio mientras se preparaba para el vuelo 10, lo que obligó a SpaceX a tener listo otro vehículo para la misión que fue exitosa.

"Durante una campaña de pruebas de vuelo, el éxito se seguirá midiendo por lo que podamos aprender, y la décima prueba de vuelo de Starship proporcionó datos valiosos al poner a prueba los límites de las capacidades del vehículo y brindar la máxima emoción durante el proceso", escribió SpaceX.

El administrador de la NASA, Sean Duffy, felicitó a SpaceX por el X y dijo: "El éxito del Vuelo 10 allana el camino para el Sistema de Aterrizaje Humano Starship que traerá a los astronautas estadounidenses de regreso a la Luna en Artemis III".