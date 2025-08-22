HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE arresta a venezolano acusado de intento de feminicidio en su país: había sido liberado por cruzar ilegalmente la frontera en 2022

El inmigrante de Venezuela llegó ilegalmente el 10 de agosto de 2022, pero fue liberado por el Gobierno de EE.UU.

Venezolano acusado de intento de asesinato en su país termina arrestado por ICE en Estados Unidos.
Venezolano acusado de intento de asesinato en su país termina arrestado por ICE en Estados Unidos. | Composición LR

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocan distintas reacciones en los inmigrantes. Sin embargo, el comportamiento de este venezolano causó gran asombro, especialmente por la perturbadora historia detrás de su arresto.

El inmigrante ilegal de Venezuela fue identificado como Raúl Enrique Pargas Rodríguez. El hombre de 31 años fue arrestado en Texas tras intentar asesinar a una mujer en una versión de la "ruleta rusa", según ICE.

PUEDES VER: EEUU deporta al boxeador Julio César Chávez Jr. y es arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

lr.pe

¿Cómo ICE logró el arresto de Raúl Pargas Rodríguez en Texas?

Los agentes del ICE lograron detener a Raúl Pargas el 14 de agosto en Dallas. El operativo sucedió tras una orden de arresto por Interpol relacionado con el intento de asesinato a una mujer en Venezuela.

De esta forma, la Patrulla Fronteriza notifico a los agentes de la ubicación de Pargas, según el director interino Joshua Johnson. Una vez sucedido su arresto, Juan rompió en llanto delante de las autoridades. Todo quedó registrado en un vídeo.

PUEDES VER: ICE arresta a 9 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de California: incautaron drogas y tarjetas recodificadas

lr.pe

¿Cómo Raúl Pargas evitó la justicia de EE.UU. en varias ocasiones?

La historia de Raúl Pargas y la justicia de Estados Unidos ha sido toda una odisea debido a las distintas ocasiones donde pudo librarse de su detención hasta el 14 de agosto de 2025.

  • Ingreso ilegal: Raúl cruzó la frontera de Texas sin papeles, pero fue liberado porque no había mucha información sobre su pasado durante el Gobierno de Joe Biden.
  • Arresto en 2023: enfrentó una detención por agresión en territorio americano, según ICE. Sin embargo, nuevamente fue liberado porque no fue considerado como una "prioridad" para deportación.
  • Falta de cooperación internacional: en abril de 2024, Venezuela lanzó una orden de captura, pero no se notificó a EE.UU. en ese momento. Además, durante ese periodo, el país caribeño no aceptaba vuelos de deportación desde tierras estadounidenses.
