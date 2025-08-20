HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE arresta a 9 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de California: incautaron drogas y tarjetas recodificadas

Agentes de ICE interrogaron a un total de 66 personas durante su detención en el club nocturno de California.

Club nocturno de California protagoniza arresto a 9 inmigrantes de México, Malasia y China por ICE.
Club nocturno de California protagoniza arresto a 9 inmigrantes de México, Malasia y China por ICE. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó un nuevo golpe contra inmigrantes indocumentados en el estado de California.

La operación se realizó el 19 de julio en un allanamiento a un club nocturno clandestino en El Monte, Los Ángeles. En ella, los agentes migratorios incautaron narcóticos, parafernalia de drogas y una caja con miles de tarjetas de regalo recodificados, según ICE.

Varias personas intervenidas durante el allanamiento en California. Foto: ICE

Varias personas intervenidas durante el allanamiento en California. Foto: ICE

¿Quiénes fueron los inmigrantes arrestados por ICE en California?

En su comunicado oficial, ICE señaló posibles sospechas que las tarjetas recodificadas pueden formar parte de un esquema financiero. Por su parte, los nueve inmigrantes se encuentran bajo custodia de la agencia federal y esperan su proceso de deportación.

  • 7 provienen de China.
  • 1 proviene de Malasia.
  • 1 proviene de México.

Crimen organizado asiático aterroriza Los Ángeles

El Grupo de Trabajo de HSI El Camino Real decidió perseguir el crimen organizado asiático en la zona de Los Ángeles, informó ICE. De acuerdo al comunicado, hay probabilidades que estas organizaciones realicen extorsiones a clubes nocturnos clandestinos en almacenes.

Debido a ello, las autoridades consideran que los clubes afectados serían centros donde se practican:

  • Tráfico internacional de drogas.
  • Contrabando.
  • Lavado de dinero.
  • Suministrar cocaína, ketamina y éxtasis con ayuda del crimen organizado asiático.
Las tarjetas de regalo recodificadas por las autoridades de California. Foto: ICE.

Las tarjetas de regalo recodificadas por las autoridades de California. Foto: ICE.

