HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Escalofriante caso en Texas: Policía sigue a tres niños que buscaban comida y descubre a sus padres sin vida en casa

La Policía de Houston recibió alertas anónimas sobre el llanto de los niños y encontró a los adultos fallecidos y con heridas de bala.

La Policía de Houston ingresaron al departamento de los tres niños hambrientos.
La Policía de Houston ingresaron al departamento de los tres niños hambrientos. | Composición LR

Un escalofriante caso ocurrió en Texas, luego de que el Departamento de Policía de Houston confirmara el hallazgo de tres menores de 1, 2 y 3 años, con signos de desnutrición, en un departamento la tarde del 18 de agosto. Los niños condujeron a los agentes hasta el lugar donde yacían los cuerpos sin vida de sus padres.

Según el informe policial obtenido por Univisión, el hecho se registró alrededor de las 4.15 p. m. del sábado, cuando los agentes acudieron al 10900 de Meadowglen Lane, al oeste de Houston, tras una llamada anónima de vecinos que escuchaban el llanto constante de los menores.

Meadowglen Lane, al oeste de Houston. Fuente: CNN

Meadowglen Lane, al oeste de Houston. Fuente: CNN

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

Policía de Houston halla a tres niños desnutridos y a sus padres muertos

Al ingresar por la fuerza al departamento, los oficiales encontraron a los niños —cuyas identidades se mantienen en reserva por seguridad— con signos evidentes de desnutrición. Ellos guiaron a los agentes hasta los cuerpos sin vida de sus padres.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, el hombre y la mujer, ambos de aproximadamente 26 años, habrían fallecido al menos un día antes. Presentaban heridas de bala y fueron declarados muertos por el Departamento de Bomberos de Houston. Las autoridades no descartan un caso de homicidio seguido de suicidio.

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

lr.pe

Los menores serán puestos bajo custodia infantil en Houston

La principal hipótesis de la Policía de Texas indica que el hombre habría disparado a la madre de sus hijos y luego se quitó la vida.

Ante las consultas de la prensa, la Policía de Houston confirmó que los tres menores serán trasladados a Servicios de Protección Infantil, donde se evaluará si pueden quedar al cuidado de algún familiar o serán declarados en situación de orfandad con miras a una futura adopción.

Notas relacionadas
Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

LEER MÁS
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota