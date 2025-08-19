La Policía de Houston ingresaron al departamento de los tres niños hambrientos. | Composición LR

Un escalofriante caso ocurrió en Texas, luego de que el Departamento de Policía de Houston confirmara el hallazgo de tres menores de 1, 2 y 3 años, con signos de desnutrición, en un departamento la tarde del 18 de agosto. Los niños condujeron a los agentes hasta el lugar donde yacían los cuerpos sin vida de sus padres.

Según el informe policial obtenido por Univisión, el hecho se registró alrededor de las 4.15 p. m. del sábado, cuando los agentes acudieron al 10900 de Meadowglen Lane, al oeste de Houston, tras una llamada anónima de vecinos que escuchaban el llanto constante de los menores.

Meadowglen Lane, al oeste de Houston. Fuente: CNN

Policía de Houston halla a tres niños desnutridos y a sus padres muertos

Al ingresar por la fuerza al departamento, los oficiales encontraron a los niños —cuyas identidades se mantienen en reserva por seguridad— con signos evidentes de desnutrición. Ellos guiaron a los agentes hasta los cuerpos sin vida de sus padres.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, el hombre y la mujer, ambos de aproximadamente 26 años, habrían fallecido al menos un día antes. Presentaban heridas de bala y fueron declarados muertos por el Departamento de Bomberos de Houston. Las autoridades no descartan un caso de homicidio seguido de suicidio.

Los menores serán puestos bajo custodia infantil en Houston

La principal hipótesis de la Policía de Texas indica que el hombre habría disparado a la madre de sus hijos y luego se quitó la vida.

Ante las consultas de la prensa, la Policía de Houston confirmó que los tres menores serán trasladados a Servicios de Protección Infantil, donde se evaluará si pueden quedar al cuidado de algún familiar o serán declarados en situación de orfandad con miras a una futura adopción.