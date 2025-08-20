HOYSuscripcion LR Focus

USA

Salen nuevos detalles del arresto de la tiktoker Tatiana Martínez por ICE durante transmisión en vivo en EEUU: "Me desmayo"

La influencer reveló más detalles de su arresto en una llamada con una amiga. DHS dice que será deportada.

Tatiana Martínez fue capturada por ICE el pasado viernes, y nuevos detalles de su detención se han presentado.
Tatiana Martínez fue capturada por ICE el pasado viernes, y nuevos detalles de su detención se han presentado. | Foto: Composición LR

El pasado viernes 15 de agosto, la tiktoker colombiana, Tatiana Martínez, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaba una transmisión en vivo en la popular plataforma. La mujer dedicaba su contenido a informar sobre donde se realizaban las redadas antimigratorias y a entrevistar a hispanos en EE.UU.

Tras su arresto, una de sus amigas cercanos reveló detalles de una llamada que Martínez le hizo el pasado sábado, contando sobre su situación tras su arresto. Según cuenta, la tiktoker no recibe comida ni bebidas, llegando a tal punto que le dijo: “estoy que me desmayo”. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió en un comunicado que será deportada.

PUEDES VER: DHS confirma que ICE y CBP arrestaron en Washington a inmigrantes con antecedentes penales: había integrantes de temidas pandillas

lr.pe

lr.pe

¿Cómo fue la captura de Tatiana Martínez por parte de ICE?

Leydi Tatiana Mafla Martínez se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando fue arrestada por agentes de ICE, en Los Ángeles. Pese a que intentó hablar con calma, fue violetamente sacada de su auto y reducida en el piso, tal como se ven en varias imágenes que circulan en la red. Desde entonces, permanece encerrada en un centro penitencial local.

Sin embargo, las alarmas de sus seguidores se encendieron, por la llamada que tuvo con su amiga, Génesis Orellana, el sábado 16 de agosto. En un video de TikTok, comenta que Martínez se encuentra bien, dentro de todo el mal momento por el que vive. Sin embargo, también reveló que se encuentra muy preocupada por lo que seguirá después, ya que no le han dado explicaciones de su arresto.

PUEDES VER: EEUU deporta al boxeador Julio César Chávez Jr. y es arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

lr.pe

lr.pe

¿Qué dijo el DHS sobre la captura de Tatiana Martínez?

Sin embargo, el DHS tiene muy clara la situación en torno al arresto de Tatiana Martínez, ya que en un comunicado la calificó como 'extranjera indocumentada'. Según el mismo, fue condenada por conducir alcoholizada en Los Ángeles y fue liberada durante la administración de Joe Biden. Asimismo, la entidad la acusó de 'burlarse' de los agentes durante su captura.

A parte de subir contenidos a redes, Martínez se dedicaba a la venta de productos varios, como comida, ropa, entre otras. Además de apoyar con noticias migratorias, Tatiana Martínez también compartía entrevistas con otros latinos que contaban sus historias de superación y a qué se dedicaban en EE.UU. Según el DHS, la mujer será deportada.

