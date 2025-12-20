La nueva ley SB 294, firmada por el gobernador Gavin Newsom, representa un cambio importante en el panorama laboral de California. Conocida como la 'Workplace Know Your Rights Act', esta normativa impone nuevas responsabilidades a las empresas y refuerza derechos fundamentales para las personas trabajadoras, en especial para quienes son inmigrantes o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Esta legislación añade una sección nueva al Código Laboral del estado con el propósito de garantizar que la fuerza laboral esté bien informada sobre sus derechos laborales y sus garantías constitucionales. Aprobada el pasado 12 de octubre, la norma entrará en vigor el 1 de enero de 2026, aunque algunas de sus disposiciones comenzarán a aplicarse antes.

PUEDES VER: Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

¿Por qué Gavin Newson firmó la ley SB 294?

De acuerdo con lo señalado en la propia ley, el propósito del Congreso al aprobar esta medida fue brindar a las personas trabajadoras las herramientas necesarias para comprender sus derechos, no solo en beneficio propio, sino también para proteger a sus familias, comunidades y entornos cercanos, especialmente en momentos de “posible disrupción, desplazamiento y miedo”.

La norma parte del reconocimiento de una realidad: la falta de información suele agravar las desigualdades dentro del ámbito laboral. Por ello, se implementaron canales obligatorios y periódicos de información, asignando a los empleadores la responsabilidad de comunicar, de manera sencilla, clara y accesible, cuáles son los derechos que asisten a sus trabajadores.

Nuevas exigencias para trabajadores de California

Uno de los pilares principales de la ley SB 294 fue la implementación de un sistema obligatorio de notificaciones por escrito. Desde la entrada en vigor de esta norma, las empresas deben proporcionar información clara y detallada tanto a sus empleados actuales como a quienes se incorporen en el futuro.

Además, la ley estableció plazos claros y condiciones específicas para que esta obligación se cumpla sin excusas, con el objetivo de evitar malentendidos o retrasos que pudieran perjudicar a los trabajadores.

Cada empresa está obligada a entregar un aviso por escrito a cada persona que trabaja con ella antes del 1 de febrero de 2026. Esta comunicación debe repetirse todos los años.

A quienes ingresen a un nuevo empleo, se les debe entregar esta misma información desde el primer día de trabajo.

Si hay un sindicato u otra figura con representación exclusiva del personal, también debe recibir este aviso una vez al año.

El aviso puede enviarse por los medios habituales que utilice la empresa, como entrega en mano, correo electrónico o mensaje de texto, siempre que llegue al destinatario en un plazo máximo de un día hábil.

¿Cuáles son los derechos que se les debe informar a los trabajadores de California?

El contenido de la ley no puede ser definido libremente por las empresas. La SB 294 ya establece con claridad qué información debe incluirse, asegurando que se comuniquen no solo los derechos laborales tradicionales, sino también las protecciones constitucionales que amparan a los trabajadores.