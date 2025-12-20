HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo salario mínimo en Nueva York: trabajadores de estos lugares recibirán un aumento de sueldo en 2026

El salario mínimo aumentará nuevamente en Nueva York, lo que beneficiará a miles de trabajadores en zonas clave del estado con un significativo incremento en sus ingresos.

El salario mínimo en Nueva York sufrirá un aumento desde el 1 de enero de 2026.
El salario mínimo en Nueva York sufrirá un aumento desde el 1 de enero de 2026. | Difusión

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en el estado de Nueva York experimentará un aumento que impactará positivamente en millones de trabajadores, tanto en la ciudad como en otras zonas del estado. Esta medida forma parte de una estrategia estatal orientada a mejorar los ingresos laborales de manera sostenida. Desde 2027, se ajustará de forma automática con la inflación

Este ajuste salarial también responde a las marcadas diferencias en el costo de vida entre las distintas regiones del estado. Por ello, se ha decidido que el monto del salario mínimo se adapte a las condiciones económicas particulares de cada zona, con el fin de lograr una distribución más justa y equilibrada.

PUEDES VER: Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

lr.pe

Así estará establecido el nuevo salario mínimo en Nueva York

Con el arranque del nuevo año, se aplicará un nuevo esquema salarial en el estado de Nueva York:

  • En la Ciudad de Nueva York, así como en Long Island y el condado de Westchester, el salario mínimo se elevará a 17 dólares por hora.
  • En tanto, en el resto del estado, la tarifa mínima por hora pasará a ser de 16 dólares.

Estos nuevos montos se aplicarán principalmente a aquellos trabajadores que no reciben propinas como parte de su salario y representan uno de los aumentos más importantes registrados en los últimos años.

PUEDES VER: Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

lr.pe

¿Habrá aumento de salario para trabajadores con propinas?

Aquellos que trabajen en el rubro de alimentos y reciben propinas también notarán un incremento en su salario base a partir del próximo año.

  • En la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el pago base por hora pasará de $11.00 a $11.35.
  • En el resto del estado, el salario mínimo para este grupo de trabajadores subirá de $10.35 a $10.70 por hora.

Según lo que indica la ley estatal, el ingreso total de estos trabajadores, incluyendo las propinas, debe ser, como mínimo, igual al salario básico establecido para todos.

PUEDES VER: EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

lr.pe

¿Quiénes no están incluidos en el aumento salarial?

Las autoridades neoyorquinas precisaron que estos ajustes salariales no se aplicarán a los repartidores de alimentos, ya que ellos cuentan con un sistema de pago distinto, establecido anteriormente por la ciudad de Nueva York.

A partir de 2027, el salario mínimo en el estado ya no dependerá exclusivamente de decisiones políticas o legislativas. En su lugar, se actualizará de forma automática cada año, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) del noreste del país. En términos simples, si la inflación aumenta, el salario mínimo también lo hará.

