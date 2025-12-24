Estados Unidos embargará los salarios de beneficiarios que no paguen sus préstamos estudiantiles. | Difusión

A partir de enero, el gobierno de Donald Trump comenzará a embargar una parte de los salarios de aquellos beneficiarios de préstamos estudiantiles que tengan pagos pendientes, según confirmó un portavoz del Departamento de Educación al medio CNBC el último martes.

Este será el primer embargo salarial de prestatarios desde que comenzó la pandemia de COVID-19, momento en el cual se suspendieron temporalmente los cobros.

¿Cuántos beneficiarios están retrasados en sus pagos?

A partir de la semana del 7 de enero, el Departamento de Educación prevé que alrededor de 1.000 personas con préstamos estudiantiles atrasados recibirán notificaciones de embargo de sus salarios, según explicó un portavoz. Este número irá en aumento a medida que avance el mes de enero del próximo año, añadió la fuente.

El gobierno tiene amplias facultades para recuperar deudas federales, lo que le permite embargar reembolsos de impuestos, salarios e incluso beneficios de jubilación y discapacidad del Seguro Social de los prestatarios.

¿Cuánto dinero te puede embargar el gobierno estadounidense?

El Departamento de Educación tiene la autoridad para retener hasta un 15 % de los ingresos después de impuestos de un titular de préstamos estudiantiles para cubrir su deuda. Según la ley, los prestatarios deben recibir al menos el equivalente a 30 veces el salario mínimo federal por hora (que es de $7.25), lo que equivale a $217.50 por semana, según el experto en educación superior Mark Kantrowitz.

Los prestatarios de préstamos estudiantiles han enfrentado varios desafíos debido a la debilidad del mercado laboral, cambios en el sistema crediticio y recientes dificultades para acceder a programas de ayuda financiera.

La advertencia del Departamento de Educación

Actualmente, más de 5 millones de personas con préstamos estudiantiles están en mora, y se espera que ese número crezca a cerca de 10 millones en el corto plazo. En total, más de 42 millones de estadounidenses tienen préstamos estudiantiles, con una deuda acumulada superior a los 1.6 billones de dólares.

Para evitar el embargo de salarios, los defensores de los consumidores recomiendan que los prestatarios se pongan en contacto con el Grupo de Resolución de Incumplimiento del Gobierno y exploren diferentes opciones para ponerse al día con sus pagos, como inscribirse en programas de alivio de la deuda.