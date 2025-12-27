HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
USA

Nueva ley firmada por Gavin Newsom quitará la licencias de conducir a quienes cometan esta infracción

Se trata de la Ley AB 3085 que refuerza el poder de las autoridades de California para actuar contra conductores que ponen en riesgo la seguridad pública.

Aplicarán sanciones más duras a conductores que participen en carreras clandestinas en California.
Aplicarán sanciones más duras a conductores que participen en carreras clandestinas en California. | Freepik

Una normativa que ya está en vigencia marca un giro más estricto en la forma en que California enfrenta el automovilismo ilegal y los llamados espectáculos motorizados en la vía pública.

Prácticas que antes se sancionaban solo con una multa menor ahora pueden acarrear consecuencias mucho más graves, como la suspensión de la licencia de conducir e incluso la incautación del vehículo por un tiempo considerable.

PUEDES VER: Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

lr.pe

Importantes cambios en las licencias de conducir

La Ley AB 3085, conocida como la 'Ley Gipson' por el legislador que la impulsó y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, refuerza el poder de las autoridades para actuar contra conductores que ponen en riesgo la seguridad pública. La norma permite confiscar vehículos, suspender licencias de manejo y aplicar castigos más duros a quienes participen en carreras clandestinas o exhibiciones de velocidad en las calles.

Las infracciones que pueden derivar en sanciones severas

  • Carreras callejeras: Tomar parte en competencias de velocidad clandestinas, ya sea en calles urbanas o en autopistas.
  • Exhibiciones de velocidad: Ejecutar maniobras peligrosas en la vía pública, como derrapes, giros bruscos, “donuts” o el cierre deliberado de calles.
  • Conducción temeraria: Manejar de forma irresponsable, sin considerar la seguridad de las personas ni el cuidado de los bienes.
  • Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI) durante estas prácticas: Participar en carreras o exhibiciones mientras se conduce bajo la influencia de sustancias.
  • Bloqueo intencional de vías públicas o autopistas: Cerrar intersecciones o carreteras para facilitar carreras o espectáculos motorizados ilegales.
  • Organización o promoción de eventos ilegales
  • Negarse a obedecer a la autoridad
  • Reincidencia

PUEDES VER: California desafía a Donald Trump: aprueban medida para cambiar su mapa electoral y reforzar a demócratas

lr.pe

¿En qué consisten las sanciones para conductores de California?

Quienes cometan cualquiera de las faltas descritas anteriormente se exponen a una serie de sanciones y consecuencias legales.

  • Retención del vehículo: El auto puede ser incautado por las autoridades por un periodo de hasta 30 días.
  • Sanciones económicas: Multas que pueden alcanzar los 1.000 dólares, a las que se suman los gastos por el traslado y almacenamiento del vehículo.
  • Suspensión de la licencia: Pérdida temporal del permiso para conducir, que puede ir desde 90 días hasta seis meses.
  • Antecedentes penales: La infracción puede quedar registrada en el historial judicial del conductor.
  • Responsabilidad civil: Obligación de asumir el pago de los daños y perjuicios causados a otras personas o bienes.

PUEDES VER: CBP endurece control migratorio en EE.UU.: modifica las reglas de entrada y salida para residentes con Green Card

lr.pe

 Esto deben tener en cuenta los conductores para no verse afectados

  • Mantenerse al margen de carreras o demostraciones de velocidad, sin importar el contexto o el lugar.
  • No involucrarse de ninguna forma, ya sea conduciendo, organizando o promoviendo este tipo de actividades.
  • Respetar siempre las órdenes de la policía y colaborar ante cualquier intervención de la autoridad.
  • Tener presente que el vehículo puede ser decomisado, incluso si no se trata de una falta reiterada, según la gravedad del caso.

Cabe precisar que no se trata de una anulación automática ni definitiva de las licencias. Cada situación debe evaluarse caso por caso, respetando el marco legal vigente y con la debida intervención de una autoridad judicial.

Notas relacionadas
Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

LEER MÁS
Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

LEER MÁS
Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia embargos salariales para beneficiarios que no paguen sus préstamos estudiantiles

Gobierno de Trump anuncia embargos salariales para beneficiarios que no paguen sus préstamos estudiantiles

LEER MÁS
Nuevo salario mínimo en Nueva York: trabajadores de estos lugares recibirán un aumento de sueldo en 2026

Nuevo salario mínimo en Nueva York: trabajadores de estos lugares recibirán un aumento de sueldo en 2026

LEER MÁS
Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

Gavin Newsom firma nueva ley que beneficia a los inmigrantes trabajadores de California desde 2026: ¿En qué consiste?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

USA

Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

Gobierno de Trump anuncia embargos salariales para beneficiarios que no paguen sus préstamos estudiantiles

Nuevo salario mínimo en Nueva York: trabajadores de estos lugares recibirán un aumento de sueldo en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025