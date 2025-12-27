Aplicarán sanciones más duras a conductores que participen en carreras clandestinas en California. | Freepik

Aplicarán sanciones más duras a conductores que participen en carreras clandestinas en California. | Freepik

Una normativa que ya está en vigencia marca un giro más estricto en la forma en que California enfrenta el automovilismo ilegal y los llamados espectáculos motorizados en la vía pública.

Prácticas que antes se sancionaban solo con una multa menor ahora pueden acarrear consecuencias mucho más graves, como la suspensión de la licencia de conducir e incluso la incautación del vehículo por un tiempo considerable.

Importantes cambios en las licencias de conducir

La Ley AB 3085, conocida como la 'Ley Gipson' por el legislador que la impulsó y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, refuerza el poder de las autoridades para actuar contra conductores que ponen en riesgo la seguridad pública. La norma permite confiscar vehículos, suspender licencias de manejo y aplicar castigos más duros a quienes participen en carreras clandestinas o exhibiciones de velocidad en las calles.

Las infracciones que pueden derivar en sanciones severas

Carreras callejeras: Tomar parte en competencias de velocidad clandestinas, ya sea en calles urbanas o en autopistas.

Tomar parte en competencias de velocidad clandestinas, ya sea en calles urbanas o en autopistas. Exhibiciones de velocidad: Ejecutar maniobras peligrosas en la vía pública, como derrapes, giros bruscos, “donuts” o el cierre deliberado de calles.

Ejecutar maniobras peligrosas en la vía pública, como derrapes, giros bruscos, “donuts” o el cierre deliberado de calles. Conducción temeraria: Manejar de forma irresponsable, sin considerar la seguridad de las personas ni el cuidado de los bienes.

Manejar de forma irresponsable, sin considerar la seguridad de las personas ni el cuidado de los bienes. Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI) durante estas prácticas: Participar en carreras o exhibiciones mientras se conduce bajo la influencia de sustancias.

Participar en carreras o exhibiciones mientras se conduce bajo la influencia de sustancias. Bloqueo intencional de vías públicas o autopistas: Cerrar intersecciones o carreteras para facilitar carreras o espectáculos motorizados ilegales.

Cerrar intersecciones o carreteras para facilitar carreras o espectáculos motorizados ilegales. Organización o promoción de eventos ilegales

Negarse a obedecer a la autoridad

Reincidencia

¿En qué consisten las sanciones para conductores de California?

Quienes cometan cualquiera de las faltas descritas anteriormente se exponen a una serie de sanciones y consecuencias legales.

Retención del vehículo: El auto puede ser incautado por las autoridades por un periodo de hasta 30 días.

El auto puede ser incautado por las autoridades por un periodo de hasta 30 días. Sanciones económicas: Multas que pueden alcanzar los 1.000 dólares, a las que se suman los gastos por el traslado y almacenamiento del vehículo.

Multas que pueden alcanzar los 1.000 dólares, a las que se suman los gastos por el traslado y almacenamiento del vehículo. Suspensión de la licencia: Pérdida temporal del permiso para conducir, que puede ir desde 90 días hasta seis meses.

Pérdida temporal del permiso para conducir, que puede ir desde 90 días hasta seis meses. Antecedentes penales: La infracción puede quedar registrada en el historial judicial del conductor.

La infracción puede quedar registrada en el historial judicial del conductor. Responsabilidad civil: Obligación de asumir el pago de los daños y perjuicios causados a otras personas o bienes.

Esto deben tener en cuenta los conductores para no verse afectados

Mantenerse al margen de carreras o demostraciones de velocidad, sin importar el contexto o el lugar.

No involucrarse de ninguna forma, ya sea conduciendo, organizando o promoviendo este tipo de actividades.

Respetar siempre las órdenes de la policía y colaborar ante cualquier intervención de la autoridad.

Tener presente que el vehículo puede ser decomisado, incluso si no se trata de una falta reiterada, según la gravedad del caso.

Cabe precisar que no se trata de una anulación automática ni definitiva de las licencias. Cada situación debe evaluarse caso por caso, respetando el marco legal vigente y con la debida intervención de una autoridad judicial.