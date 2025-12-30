HOYSuscripcion LR Focus

Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
USA

Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

Antes de la entrada en vigor de la norma, el USCIS suspnedió temporalmente todas las solicitudes de asilo desde el 2 de diciembre de 2025, lo que ha generado retrasos en la resolución de casos.

DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde este miércoles 31 de diciembre.
DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde este miércoles 31 de diciembre. | Difusión

En los últimos meses de 2025, la política migratoria de Estados Unidos hizo ajustes importantes en varios frentes. Como parte de las actualizaciones más recientes del año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer nuevas disposiciones relacionadas al proceso de asilo.

En esa línea, la denominada Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento, que fue formulada inicialmente en diciembre de 2020 en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), volverá a aplicarse como parte de las directrices migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

PUEDES VER: Año Nuevo 2026: conoce qué bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas este 1 de enero

lr.pe

La nueva norma sobre el proceso de asilo en EE.UU.

El más reciente comunicado del DHS, publicado en el Registro Federal, ratifica que la norma comenzará a aplicarse el 31 de diciembre de 2025, aunque con algunos ajustes. En esta ocasión, se optó por dejar de lado parte de los cambios procesales previstos inicialmente y conservar solo aquellos aspectos de fondo vinculados a la protección de la salud pública y la seguridad nacional.

Según precisó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en un pronunciamiento oficial, “estos cambios permiten al DHS y al DOJ conservar la facultad de considerar los riesgos para la salud pública como una prohibición en el proceso de asilo”.

PUEDES VER: Estados Unidos confirma que este grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirán un depósito de más de US$ 46.000

lr.pe

¿Por qué un inmigrante no podría ser elegido para un asilo?

La reciente actualización del DHS confirma que determinadas emergencias sanitarias pueden ser interpretadas como un riesgo para la seguridad de Estados Unidos dentro del sistema de asilo. De acuerdo con la norma que entra en vigor este 31 de diciembre, este tipo de situaciones puede convertirse en un impedimento tanto para acceder al asilo como para frenar una deportación.

El documento oficial señala que una persona extranjera podría ser considerada una amenaza si presenta síntomas de una enfermedad contagiosa o si estuvo expuesta a ella durante su fase de incubación o transmisión. Este análisis se realiza únicamente cuando se trata de emergencias de salud pública reconocidas por las autoridades federales.

Asimismo, la normativa conserva la potestad del DHS y del Departamento de Justicia para identificar países o regiones afectadas por brotes epidémicos como áreas de riesgo sanitario. En esos casos, los solicitantes que procedan de dichos lugares podrían quedar excluidos del asilo si se concluye que su ingreso supone un peligro para la seguridad pública.

PUEDES VER: Gobierno de Trump anuncia embargos salariales para beneficiarios que no paguen sus préstamos estudiantiles

lr.pe

Cambios que se eliminaron de la regla original de 2020

Aunque las disposiciones vinculadas a la salud pública se conservan, la actualización aprobada en 2025 deja sin efecto varios ajustes de carácter procesal que habían sido incorporados en la versión de la norma de 2020. Uno de los cambios más relevantes que se elimina está relacionado con las reglas aplicables a las entrevistas de temor creíble.

Las autoridades federales señalaron que estas modificaciones fueron retiradas con el objetivo de evitar conflictos entre regulaciones. Desde 2020, otras disposiciones y lineamientos ya habían reformado el procedimiento de temor creíble, por lo que mantener esos ajustes habría provocado una superposición de normas y complicaciones en su implementación.

Pese a la eliminación de estos cambios procesales, la nueva actualización precisa que los criterios de salud pública continúan siendo relevantes desde las primeras etapas del trámite. Tanto los oficiales de asilo como los jueces de inmigración están facultados para aplicar las barreras de seguridad obligatorias durante las evaluaciones iniciales.

La suspensión de solicitudes de asilo durante este mes

Antes de que la regla final entre oficialmente en vigencia, el 2 de diciembre de 2025, el USCIS emitió un memorando de políticas mediante el cual dispuso la paralización temporal de todas las solicitudes de asilo.

La instrucción establece que se suspenda el trámite de todos los formularios I-589, utilizados tanto para pedir asilo como para solicitar la suspensión de una deportación, sin importar el país de origen de los solicitantes.

Desde el propio USCIS admitieron que esta medida generará retrasos en la resolución de los casos. Sin embargo, señalaron que la pausa responde a la necesidad de fortalecer los controles relacionados con la seguridad nacional y la protección de la seguridad pública.

