Gavin Newsom instaura nuevo feriado en California en 2026: un día libre que rinde honor a la comunidad inmigrante

California reconocerá a Diwali como un nuevo feriado estatal a partir del 1 de enero de 2026. | AFP

California tendrá un nuevo feriado estatal a partir de 2026. El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 268, que reconoce oficialmente a Diwali, conocido como el “Festival de las Luces”, como día festivo en el estado. La medida busca honrar a la comunidad inmigrante del sur de Asia y visibilizar su aporte cultural, económico y social en el estado más poblado de EE. UU.

La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras legislativas en septiembre y firmada por Newsom en octubre. Entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El nuevo feriado permitirá que escuelas públicas, colegios comunitarios y organismos estatales reconozcan la fecha, autorizando cierres o ausencias justificadas, al mismo tiempo que refuerza el mensaje de inclusión cultural que California impulsa en su agenda social.

Un reconocimiento a la comunidad inmigrante en California

El proyecto fue impulsado por el asambleísta Ash Kalra, de San José, junto con Darshana Patel, de San Diego. Ambos destacaron que California alberga la mayor población de indios estadounidenses del país, además de una importante diáspora del sur de Asia. Para los legisladores, convertir Diwali en feriado oficial significa “elevar su mensaje de paz, buena voluntad y renovación”, así como reconocer la identidad cultural de cientos de miles de residentes.

Diwali es celebrado principalmente por comunidades hindúes, pero también por sijs, budistas y jainistas. Durante la festividad, las familias encienden lámparas tradicionales, rezan por bienestar y celebran el triunfo simbólico de la luz sobre la oscuridad. Para los promotores de la ley, este significado cultural aporta valores de unidad y convivencia en una sociedad diversa como la californiana.

California se suma a otros estados que ya reconocen Diwali

Con esta decisión, California se suma a otros territorios estadounidenses que han oficializado Diwali como feriado. Pensilvania fue el primer estado en hacerlo en 2024, seguido por Connecticut en 2025. En Nueva York, las escuelas públicas ya están obligadas a cerrar durante la festividad. Con ello, se consolida una tendencia nacional de reconocimiento cultural hacia comunidades migrantes que crecen en influencia demográfica y social.

La asambleísta Patel señaló que la ley refleja el compromiso de California con la inclusión y el respeto multicultural, destacando que el estado “honra su rica diversidad y traza el camino hacia un futuro más unido”. La medida se suma a otras reformas que entrarán en vigor en 2026, como cambios en multas de estacionamiento, ajustes de salud pública, regulación del uso de IA por parte de la policía y nuevas protecciones para estudiantes en contextos migratorios.