USA

Kathy Hochul anuncia buenas noticias en Nueva York: las 4 becas a las que pueden acceder familiares y sobrevivientes del 11S

Kathy Hochul anunció que entre los programas educativos para familiares y sobrevivientes del 11 de septiembre se encuentra la Beca Conmemorativa del World Trade Center.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que en Nueva York están disponibles nuevas oportunidades educativas para familiares y sobrevivientes del 11 de septiembre.

Estos programas, administrados por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC), garantizan el acceso a la universidad sin el peso económico de la matrícula.

lr.pe

¿Cuáles son las 4 becas a las que pueden acceder familiares y sobrevivientes del 11S en Nueva York?

Kathy Hochul detalló que Nueva York ofrece programas de ayuda universitaria a familias y sobrevivientes del 11 de septiembre que enfrentaron pérdidas o consecuencias directas de los atentados terroristas de Al Qaeda. Estos programas eliminan barreras económicas y facilitan el acceso de los estudiantes afectados a una educación superior de calidad:

  • Beca Conmemorativa del World Trade Center: cubre la matrícula de hijos, cónyuges y dependientes financieros de víctimas fallecidas o incapacitadas en los atentados del 11 de septiembre.
  • Beca Conmemorativa del Estado de Nueva York: brinda apoyo a hijos, cónyuges y dependientes de personal de primera respuesta fallecido o con discapacidad grave durante el cumplimiento de sus funciones.
  • Beca MERIT (Military Enhanced Recognition Incentive and Tribute): cubre los gastos de asistencia de residentes, hijos, cónyuges y dependientes de miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos o con discapacidad permanente en servicio.
  • Becas Regentes del Estado de Nueva York para Hijos de Veteranos Fallecidos y Discapacitados: otorgan becas anuales a estudiantes universitarios cuyos padres sirvieron en períodos de guerra y han fallecido, sufrido discapacidad, desaparecido en combate o sido prisioneros de guerra.

Además, se aconseja a los solicitantes completar la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) y revisar el Programa de Asistencia para la Matrícula de Nueva York (TAP) para ampliar las oportunidades de ayuda educativa.

¿Kathy Hochul firmó nuevas leyes en Nueva York?

En el aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la gobernadora Kathy Hochul firmó tres leyes que amplían el acceso a beneficios y reconocen a las familias de las víctimas:

  • A.2123-A/S.1165-A: otorga a hijos y hermanos de trabajadores de saneamiento fallecidos por enfermedades vinculadas al 11 de septiembre puntos adicionales en los exámenes de servicio civil.
  • A.8417/S.8181: revitaliza el Grupo de Trabajo para la Protección de los Trabajadores del 11 de septiembre, establece reuniones bianuales, amplía áreas de estudio y extiende la vigencia de la ley hasta 2030.
  • S.4554-A/A.5458-A: agiliza el acceso a prestaciones por discapacidad y fallecimiento vinculadas al World Trade Center y simplifica el proceso de pensiones para policías que participaron en las labores de rescate y limpieza.

Hochul mencionó que estas leyes retribuirán a las familias de las víctimas del 11 de septiembre y servirán para honrar a los héroes caídos que arriesgaron sus vidas para proteger a los neoyorquinos.

