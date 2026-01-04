En medio de una inflación que sigue golpeando la economía en Estados Unidos y con los precios de productos básicos en constante ascenso, un grupo de legisladores demócratas ha propuesto una iniciativa que podría brindar un alivio inmediato a millones de estadounidenses.

Esta medida, pensada como una respuesta urgente ante el creciente costo de vida, se ha convertido en un tema clave en el debate económico y se espera que cobre cada vez más relevancia en los próximos meses.

Beneficiarios del Seguro Social recibirían un pago adicional

El plan propone un bono mensual de 200 dólares durante seis meses, lo que suma un total de 1.200 dólares. Esta ayuda está pensada para aliviar el impacto del aumento de precios en los últimos años. Según sus defensores, se trata de un apoyo temporal mientras se debaten cambios más profundos en el sistema de beneficios federales.

A diferencia de otros programas, el bono se sumaría automáticamente a los pagos regulares, sin que los beneficiarios del Seguro Social tengan que completar solicitudes o trámites adicionales. El objetivo de los senadores es que la ayuda llegue de forma rápida y directa a quienes más lo necesitan.

¿Quiénes serían los beneficiarios del pago?

Si se aprueba el proyecto, el bono alcanzaría a más de 70 millones de personas en todo el país. Entre los beneficiarios estarían:

Personas mayores que reciben el Seguro Social.

Aquellos con discapacidades que reciben el SSDI.

Beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Veteranos que dependen de compensaciones del VA.

¿Cuándo se entregaría el depósito adicional?

La propuesta contempla un total de 1.200 dólares, distribuidos en seis pagos mensuales. Si el Congreso aprueba el proyecto antes de que termine el año fiscal, los primeros pagos podrían comenzar a principios de 2026.

Sin embargo, su puesta en marcha dependerá de las negociaciones entre los legisladores y de cuánto se logre acordar entre ambas cámaras. Aunque cuenta con el apoyo de líderes clave, todavía se necesita un consenso para que el proyecto avance.

El Salvador recibirá la visita del Seguro Social de EE.UU.

El Seguro Social de Estados Unidos (SSA) ofrecerá atención presencial en El Salvador, con el objetivo de brindar un servicio más cercano y resolver trámites importantes sin la necesidad de viajar al extranjero.

Esta medida tiene como propósito simplificar procesos que usualmente se realizan por teléfono o en línea, permitiendo a los usuarios actualizar su información, resolver dudas sobre pagos pendientes y recibir orientación directa, todo sin tener que viajar a Estados Unidos.

La visita del SSA será a San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026. Durante esos días, las personas que tienen derecho a beneficios federales como pensiones, discapacidad, pagos para sobrevivientes o consultas sobre su elegibilidad, podrán recibir atención directa sin necesidad de viajar a Estados Unidos.