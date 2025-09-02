Juez de EEUU califica como ilegal el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines que ordenó Trump en Los Ángeles

Un juez federal decretó como ilegal el despliegue de las tropas federales en Los Ángeles en junio de este año | Foto: Composición LR

Un juez federal decretó como ilegal el despliegue de las tropas federales en Los Ángeles en junio de este año | Foto: Composición LR

El martes 2 de septiembre, un juez federal de California dictaminó que el gobierno de Donald Trump actuó de manera ilegal al movilizar tropas de la Guardia Civil y Marines en la ciudad de Los Ángeles, durante las protestas en junio. Según el fallo, la administración del presidente violó una legislación del siglo XIX.

Esta decisión de catalogar como ilegal la medida de Trump representa también una crítica a sus políticas de seguridad contra la delincuencia local. El despliegue de estas tropas se mantiene en Washington D.C., con la excusa de detener a la delincuencia e invitando a otras ciudades a permitir el ingreso de estos agentes.

¿Cómo fue determinado ilegal el despliegue de tropas en Los Ángeles por parte de la administración de Trump?

El Juez federal de distrito, Charles Breyer, fue quien dictaminó la ilegalidad de la medida, diciendo que violaron la Ley Posse Comitatus. Esta se trata de una ley que data del período post-Guerra Civil, la cual limita el uso del ejército federal ejerzan las labores de autoridades locales sin previo aviso. Así, el juicio que tuvo lugar el pasado mes de agosto se enfocó en el incumplimiento de esta legislación.

Cuando se le consultó al mayor general Scott Sherman y William Harrington, quienes lideraban las tropas en Los Angeles, dijeron que existía un riesgo mínimo para los oficiales de inmigración, según informes que recibieron. Asimismo, Sherman comentó que se le solicitó realizar patrullas, control de tráfico, multitudes y disturbios ya que su cadena de mando le ordenó que el propio presidente.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton también justificó el despliegue, diciendo que estaban ejerciendo una función protectora, lo que los exoneraría de violar la Ley Posse Comitatus. "En otras palabras, ¿veremos agentes federales por todas partes si el presidente determina que existe una amenaza para la seguridad de los agentes federales?", comentó el juez Breyer ante esta declaración.

Estas fueron una de las acciones que los protestantes realizaron durante las protestas en junio de este año. Foto: Los Angeles Times

Así llegaron la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles

En junio de este año, la administración de Trump desplegó a unos 4.000 agentes de la Guardia Nacional y otros 700 pertenecientes al cuerpo de Marines en Los Ángeles, California. Esto se dio en el contexto de la gigantesca protesta 'No Kings', donde miles de manifestantes mostraban su desacuerdo con las políticas anti migratorias que el presidente promueve.

Ante ello, las autoridades calificaron el movimiento como disturbios violentos, lo que 'autorizaba' la intervención de las tropas federales. Esta medida resultó en diversos reportes de represión violenta, usando gases, así como la respuesta de los asistentes a la protesta, quienes respondían lanzando objetos a los agentes.

Actualmente, Washington D.C. cuenta con un despliegue de la Guardia Nacional en esfuerzos del presidente de combatir la delincuencia. Esta medida es apoyada por diversos alcaldes y gobernadores republicanos, que lo toman como una medida necesaria. Asimismo, se ha generado un desacuerdo público entre el presidente Trump y Brandon Johnson, alcalde de Chicago, ciudad que el mandatario ha calificado como "la más peligrosa del mundo".