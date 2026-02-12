HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Tendencias

Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

Durante la celebración, la recién casada cantó un popular tema andino, generando aplausos con su emotiva interpretación. Clip es viral en TikTok.

Usuarios quedaron conmovidos con interpretación.
Usuarios quedaron conmovidos con interpretación. | Foto: composición LR/TikTok

Una boda peruana se convirtió en sensación en redes sociales luego de que la protagonista sorprendiera a todos con un gesto inesperado. En plena celebración, la recién casada decidió interpretar un huayno dedicado a su esposo, acompañada por una orquesta en vivo. El emotivo momento fue registrado por los asistentes y el clip ya supera las 160.000 visualizaciones en TikTok.

Hermosa interpretación de huayno en boda peruana es viral en TikTok

Antes de iniciar su interpretación, se dirige a los invitados para agradecer su presencia y animarlos a disfrutar de la velada. Luego, con seguridad y emoción, comienza a entonar el popular tema andino que eligió para sellar su unión.

PUEDES VER: Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

lr.pe

La letra resonó en todo el salón y captó la atención de los asistentes. "Escrito está por el destino. Que tú serás mi compañero toda la vida. Dos almas y dos corazones. Que Dios unió hasta la muerte. Somos nosotros. No habrá barreras que impidan nuestro amor, amado mío", entonó. Mientras cantaba, su pareja la observaba con evidente emoción, en medio de aplausos y muestras de cariño.

Reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, los comentarios no tardaron en incrementarse. Usuarios destacaron la fuerza del mensaje y la conexión de la pareja, señalando que el gesto fue uno de los momentos más conmovedores que han visto en una celebración nupcial.

PUEDES VER: Novio le pide matrimonio a danzante de la Candelaria en pleno altar, pero ella sorprende al irse rápidamente: “Fría de frías”

lr.pe

"Me hizo llorar, qué hermoso", "Muchas bendiciones", "Qué bonito, Dios bendiga grandemente esa unión y que viva el amor", "Tan linda la novia, ya quisiera cantarle a mi esposo este tema", "Temazo, todo lo mejor para la pareja", "Que duren para siempre", "El novio estará feliz", reaccionaron cibernautas en la plataforma china.

Notas relacionadas
Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

LEER MÁS
María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

María Becerra prueba carapulcra en restaurante peruano de Pueblo Libre y queda fascinada: "No puede ser, todo es rico"

LEER MÁS
Novio le pide matrimonio a danzante de la Candelaria en pleno altar, pero ella sorprende al irse rápidamente: “Fría de frías”

Novio le pide matrimonio a danzante de la Candelaria en pleno altar, pero ella sorprende al irse rápidamente: “Fría de frías”

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Descubre los más divertidos e ingeniosos memes para compartir hoy, 14 de febrero por San Valentín

Descubre los más divertidos e ingeniosos memes para compartir hoy, 14 de febrero por San Valentín

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Melcochita desmiente a su hija Susan Villanueva y afirma que sí volverá al Perú: "Tengo contratos pendientes"

Tendencias

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025