Una boda peruana se convirtió en sensación en redes sociales luego de que la protagonista sorprendiera a todos con un gesto inesperado. En plena celebración, la recién casada decidió interpretar un huayno dedicado a su esposo, acompañada por una orquesta en vivo. El emotivo momento fue registrado por los asistentes y el clip ya supera las 160.000 visualizaciones en TikTok.

Hermosa interpretación de huayno en boda peruana es viral en TikTok

Antes de iniciar su interpretación, se dirige a los invitados para agradecer su presencia y animarlos a disfrutar de la velada. Luego, con seguridad y emoción, comienza a entonar el popular tema andino que eligió para sellar su unión.

La letra resonó en todo el salón y captó la atención de los asistentes. "Escrito está por el destino. Que tú serás mi compañero toda la vida. Dos almas y dos corazones. Que Dios unió hasta la muerte. Somos nosotros. No habrá barreras que impidan nuestro amor, amado mío", entonó. Mientras cantaba, su pareja la observaba con evidente emoción, en medio de aplausos y muestras de cariño.

Reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, los comentarios no tardaron en incrementarse. Usuarios destacaron la fuerza del mensaje y la conexión de la pareja, señalando que el gesto fue uno de los momentos más conmovedores que han visto en una celebración nupcial.

"Me hizo llorar, qué hermoso", "Muchas bendiciones", "Qué bonito, Dios bendiga grandemente esa unión y que viva el amor", "Tan linda la novia, ya quisiera cantarle a mi esposo este tema", "Temazo, todo lo mejor para la pareja", "Que duren para siempre", "El novio estará feliz", reaccionaron cibernautas en la plataforma china.