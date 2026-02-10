HOYSuscripcion LR Focus

Milagros Jáuregui: menores de edad escapan de su albergue | Fuerte y Claro

Novio le pide matrimonio a danzante de la Candelaria en pleno altar, pero ella sorprende al irse rápidamente: “Fría de frías”

Clip viral de TikTok muestra cómo la mujer se arrodilla para rendir homenaje a la virgen, cuando su pareja aparece con un ramo de flores y un anillo.

Reacciones divididas en redes sociales tras pedida de mano sorpresa.
Reacciones divididas en redes sociales tras pedida de mano sorpresa. | Foto: composición LR/viviana.curtihuancalima/TikTok

El amor y la devoción se cruzaron en plena festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno, luego de que un joven sorprendiera a su pareja al pedirle matrimonio frente al altar de la imagen religiosa. El momento, registrado en video y difundido en TikTok, no tardó en viralizarse por la inesperada reacción de la mujer. El video en la plataforma china tiene más de 100.000 visualizaciones y cientos de reacciones.

Pedida de mano sorprende en plena festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno

El clip de TikTok muestra el desarrollo de la tradicional Parada y Veneración de la Virgen de la Candelaria, donde decenas de fieles y bailarines se acercan brevemente a la imagen religiosa para arrodillarse y rendirle homenaje antes de continuar su camino. Entre ellos, se observa a la protagonista del video con traje de caporal que se aproxima al altar, se arrodilla por unos segundos y se dispone a retirarse, como lo hacen muchos otros participantes de la actividad. Sin embargo, detrás de ella aparece su pareja, quien, aprovechando el momento solemne, se arrodilla con un ramo de flores y un anillo para pedirle matrimonio.

PUEDES VER: Obrero se vuelve viral al preparar café como barista profesional y desata reacciones: “Gana más”

lr.pe

La escena toma por sorpresa a la danzante, quien, visiblemente incómoda, acepta rápidamente la propuesta sin detenerse demasiado. Acto seguido, se levanta y se retira con premura para reincorporarse a su grupo de baile, sin llevarse siquiera las flores. Tras el episodio, el joven, de nacionalidad venezolana, celebró emocionado la respuesta afirmativa de su pareja y aseguró que ella aceptó su propuesta. "Me dijo que sí, la familia es importante", declaró al medio regional Sin Fronteras.

Reacciones divididas en redes sociales sobre pedida de mano

El video viral generó opiniones divididas en redes sociales debido a la rapidez con la que la bailarina de caporal se retiró del altar. Algunos usuarios apoyaron su actitud debido a que se mostraba muy concentrada en su presentación artística, y otros se mostraron sorprendidos con su actitud.

PUEDES VER: Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

lr.pe

Comentarios como "Todo en su momento", "No lo sé, Rick", "¿En qué momento dijo que sí?" y "Ni las flores recibió", reflejaron la sorpresa y el debate que despertó el singular pedido de matrimonio en plena festividad religiosa.

